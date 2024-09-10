Суд приговорил к 18 годам тюрьмы украинца, взорвавшего петарду во влагалище жены-молдаванки
11 сентября 2024
22:00
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Иностранец, взорвавший петарду во влагалище своей жены в Пльзеньском крае, отсидит 18 лет в тюрьме. Приговор, вынесенный ему за покушение на убийство, был окончательно утвержден сегодня пражским Высоким судом. Мужчина отрицал, что взорвал петарду намеренно. По его версии, они с женщиной занимались сексуальными играми, и петарда случайно воспламенилась, когда он пытался в темноте подсветить зажигалкой. Суд также продлил срок его бессрочной депортации из Чехии.
«Обвиняемый обладает достаточно высоким интеллектом, чтобы предвидеть последствия введения чего-то похожего на гранату в область гениталий своей жены», — сказал Михал Ходоушек, председатель апелляционной палаты. «Его оправдание абсолютно абсурдно. Я бы сказал, что его не стоит даже рассматривать всерьез», — добавил он.
37-летний украинец серьезно ранил свою молдавскую жену, которая на год моложе его, в сентябре прошлого года в хостеле в Козланах. Перед этим он ударил ее по лицу, связал ей руки скотчем и заклеил рот. Помимо ожогов, пострадавшая получила разрыв стенки влагалища глубиной четыре сантиметра и обильное кровотечение. Ее муж сначала отказался вызывать медицинскую помощь, а затем, по ее настоянию, отвез ее в больницу, где ей была сделана операция в гинекологической клинике. Если бы не немедленное вмешательство специалистов, она бы умерла. Последующий процесс заживления занял семь недель.
За умышленное покушение на мучительное убийство иностранцу грозило от 15 до 20 лет лишения свободы или более строгий исключительный приговор. Прокурор настаивал на том, что все условия, предусмотренные законом для вынесения исключительного приговора, были соблюдены. Он подчеркнул очень высокую степень тяжести преступления, особо отвратительный способ его совершения, коварство действий мужчины и тот факт, что он напал на близкого ему человека. Судья признал, что с чисто формальной точки зрения условия были соблюдены. «Однако нельзя игнорировать тот факт, что это была лишь попытка и что до сих пор подсудимый не привлекался к ответственности», — объяснил Ходоушек, почему его коллегия сочла целесообразным приговор в виде 18 лет лишения свободы.
Адвокат подсудимого в свою очередь попросил суд, чтобы его клиента судили не более чем за нанесение тяжких телесных повреждений. По словам защитника, умысел мужчины совершить убийство не был доказан. Он также отметил, что его клиент сыграл важную роль в спасении жизни женщины, самостоятельно оказав ей медицинскую помощь. «Его главной заботой была уборка», — ответил судья, указав на то, что мужчина замел свои следы в квартире. Он также лгал в больнице, говоря врачам, что его жена упала в ванной или что она, вероятно, несла что-то тяжелое.
По мнению экспертов, в момент совершения преступления мужчина не страдал каким-либо психическим расстройством, а мотивация его действий не была аффективной. Это был не акт эмоционального поступка, а сознательно агрессивный поступок. У мужчины наблюдаются нарциссические черты и значительно сниженная способность испытывать чувство вины. «Совершенно очевидно, что жертва с самого начала была не согласна с его действиями, но она боялась его и не могла себя защитить», — сказал Ходоушек. Суд присудил женщине 641 000 крон в качестве компенсации ущерба, а остальные 1,2 миллиона крон она попытается взыскать в рамках гражданского судопроизводства. Еще 115 000 крон мужчина должен страховой компании.
37-летний украинец серьезно ранил свою молдавскую жену, которая на год моложе его, в сентябре прошлого года в хостеле в Козланах. Перед этим он ударил ее по лицу, связал ей руки скотчем и заклеил рот. Помимо ожогов, пострадавшая получила разрыв стенки влагалища глубиной четыре сантиметра и обильное кровотечение. Ее муж сначала отказался вызывать медицинскую помощь, а затем, по ее настоянию, отвез ее в больницу, где ей была сделана операция в гинекологической клинике. Если бы не немедленное вмешательство специалистов, она бы умерла. Последующий процесс заживления занял семь недель.
За умышленное покушение на мучительное убийство иностранцу грозило от 15 до 20 лет лишения свободы или более строгий исключительный приговор. Прокурор настаивал на том, что все условия, предусмотренные законом для вынесения исключительного приговора, были соблюдены. Он подчеркнул очень высокую степень тяжести преступления, особо отвратительный способ его совершения, коварство действий мужчины и тот факт, что он напал на близкого ему человека. Судья признал, что с чисто формальной точки зрения условия были соблюдены. «Однако нельзя игнорировать тот факт, что это была лишь попытка и что до сих пор подсудимый не привлекался к ответственности», — объяснил Ходоушек, почему его коллегия сочла целесообразным приговор в виде 18 лет лишения свободы.
Адвокат подсудимого в свою очередь попросил суд, чтобы его клиента судили не более чем за нанесение тяжких телесных повреждений. По словам защитника, умысел мужчины совершить убийство не был доказан. Он также отметил, что его клиент сыграл важную роль в спасении жизни женщины, самостоятельно оказав ей медицинскую помощь. «Его главной заботой была уборка», — ответил судья, указав на то, что мужчина замел свои следы в квартире. Он также лгал в больнице, говоря врачам, что его жена упала в ванной или что она, вероятно, несла что-то тяжелое.
По мнению экспертов, в момент совершения преступления мужчина не страдал каким-либо психическим расстройством, а мотивация его действий не была аффективной. Это был не акт эмоционального поступка, а сознательно агрессивный поступок. У мужчины наблюдаются нарциссические черты и значительно сниженная способность испытывать чувство вины. «Совершенно очевидно, что жертва с самого начала была не согласна с его действиями, но она боялась его и не могла себя защитить», — сказал Ходоушек. Суд присудил женщине 641 000 крон в качестве компенсации ущерба, а остальные 1,2 миллиона крон она попытается взыскать в рамках гражданского судопроизводства. Еще 115 000 крон мужчина должен страховой компании.
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