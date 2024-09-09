В Праге начнутся более активные проверки на наличие сажевых фильтров

Прага давно борется с проблемой высокой концентрации вредных выбросов в воздухе. Около 70% загрязняющих веществ в пражском воздухе образуется из-за чрезмерного использования индивидуального автотранспорта. В сентябре 2023 года в Праге 43 из 68 проверенных автомобилей не прошли тесты на выбросы.



Больше всего загрязняют воздух автомобили с неработающими или отсутствующими сажевыми фильтрами, которые выбрасывают в окружающую среду мелкие частицы пыли и негативно влияют на здоровье людей. «Прага уже давно борется с проблемой загрязнения воздуха, вызванного в основном индивидуальным автомобильным движением. Именно поэтому мы решили инвестировать в развитие современных технологий, которые позволят нам более эффективно выявлять и устранять причины этой проблемы», — заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Зденек Гржиб.



По словам Гржиба, результаты регулярных измерений приборов для обнаружения твердых частиц могут стимулировать дискуссию об устойчивом транспорте и охране воздуха, а также способствовать дальнейшему развитию технологий мониторинга состояния транспортных систем в оживленных городских районах. Они позволят получить более реалистичные оценки выбросов от автомобилей, передвигающихся по Праге, и привести к принятию конкретных решений в области планирования использования земли, транспортного планирования, продвижения альтернативных видов топлива и ограничения въезда определенных категорий транспортных средств в определенные районы.



«Нам удалось привлечь известных партнеров во главе с ČVUT и его Центром исследований устойчивой мобильности и создать практичное и перспективное решение, в котором мы готовы сотрудничать с другими городами и учреждениями», — сказал Петр Можиш, коммерческий директор компании «Чешские радиокоммуникации».



Специальные проверки организует транспортный отдел мэрии Праги в сотрудничестве с инспекторами Государственного профессионального надзора на автомобильном транспорте, полицией Чешской Республики и мобильным экспертным подразделением CSPSD.