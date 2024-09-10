Чех в Польше облил двух полицейских бензином и поджег

На заправочной станции Orlen в Ратиборже недалеко от границы с Чехией двое полицейских бросились к мужчине, который угрожал поджечь заправку. «На место происшествия был направлен патруль из полицейского участка в Кшижановице. В ходе вмешательства мужчина облил полицейских бензином из колонки, а затем поджег», — сообщил представитель полиции Лукаш Гардас.





Агрессивный мужчина был арестован вскоре после нападения. «Преступником является 29-летний гражданин Чехии», — добавил Гардас. Полицейские попали в больницу: один с ожогами шеи, у другого закружилась голова от дыма.





Сервер Nowiny.pl сообщил, что чех находился на месте происшествия вместе с двумя другими людьми, с которыми у него произошел конфликт. Поэтому оператор заправки вызвал охрану и полицию.





На место происшествия прибыло большее количество пожарных, поскольку инцидент произошел на заправочной станции. Однако крупного возгорания не было, пожарные оказали медпомощь полицейским. Полиция все еще расследует дело.