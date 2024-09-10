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Чех в Польше облил двух полицейских бензином и поджег

Новости 420on
12 сентября 2024
11:30
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В среду вечером на заправочной станции в Ратиборже (Польша) пьяный 29-летний чех облил бензином двух полицейских и поджег их. Впоследствии он был задержан. Полицейские попали в больницу, один получил ожоги шеи.
На заправочной станции Orlen в Ратиборже недалеко от границы с Чехией двое полицейских бросились к мужчине, который угрожал поджечь заправку. «На место происшествия был направлен патруль из полицейского участка в Кшижановице. В ходе вмешательства мужчина облил полицейских бензином из колонки, а затем поджег», — сообщил представитель полиции Лукаш Гардас.

Агрессивный мужчина был арестован вскоре после нападения. «Преступником является 29-летний гражданин Чехии», — добавил Гардас. Полицейские попали в больницу: один с ожогами шеи, у другого закружилась голова от дыма.

Сервер Nowiny.pl сообщил, что чех находился на месте происшествия вместе с двумя другими людьми, с которыми у него произошел конфликт. Поэтому оператор заправки вызвал охрану и полицию.

На место происшествия прибыло большее количество пожарных, поскольку инцидент произошел на заправочной станции. Однако крупного возгорания не было, пожарные оказали медпомощь полицейским. Полиция все еще расследует дело.
Польша полиция бензин преступность Чехия

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