Все намного серьезнее: метеорологи расширили предупреждение

Сильный северный и северо-западный ветер будет достигать 90 километров в час. В горах на севере и северо-востоке страны его скорость может достигать 110 километров в час.



В воскресенье в Пардубицком, Оломоуцком и Моравско-Силезском краях может выпасть более 300 миллиметров осадков. На остальной территории Моравии и Силезии, а также в северной, южной и восточной Чехии выпадет до 250 миллиметров. В остальной части Богемии выпадет до 150 миллиметров осадков. Относительно спокойной ситуация будет только в западной Чехии.



Из-за сильных осадков Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) ожидает, что на значительной части территории наводнения превысят третий уровень.





«Самые высокие показатели с многочисленными превышениями третьей степени активности наводнений мы ожидаем в субботу и воскресенье. В зонах водосбора, где 24-часовые суммарные значения превысят значения свыше 120 миллиметров, мы также прогнозируем возможность значительного превышения пределов третьей степени интенсивности наводнений», — заявили метеорологи.



Они продолжат изучать ситуацию. Руководители водоканалов готовятся к ожидаемому подъему уровня воды, собираются паводковые комиссии, а аварийные службы находятся в состоянии готовности.