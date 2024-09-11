Отопительный сезон в Чехии начнут на месяц раньше, чем в прошлом году
12 сентября 2024
18:00
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ТЭЦ в Чехии уже готовы к началу отопительного сезона после значительного понижения температуры на этой неделе. В первую очередь отопление включат в Карловарском крае и высокогорных районах, ориентировочно сегодня.
Начало сезона в этом году было значительно ускорено по сравнению с прошлым годом, поскольку в 2023 году отопление в исключительных случаях начиналось примерно в середине октября. До того отопление обычно начиналось в середине сентября.
По данным ассоциации, в зависимости от складывающейся ситуации будет введено большее количество тепловых станций, либо подающих тепло в течение всего дня, либо дающих его утром и вечером в зависимости от местных погодных условий. «Снижение среднесуточной температуры на 15 °C за несколько дней в сентябре — совершенно исключительное явление. Это фактически температурный скачок от жаркого тропического лета к середине октября», — сказал Иржи Векка, директор Ассоциации теплоснабжения.
Начало сентября было исключительно теплым: в первые восемь дней среднесуточная температура превышала 20 °C, и в Чехии были установлены десятки температурных рекордов. На этой неделе, напротив, ожидается, что до выходных среднесуточная температура опустится ниже 10 °C. Подобная температура в середине сентября наблюдалась в Чехии только в 2010 и 2015 годах, отметили в Ассоциации отопления.
«В прошлом году отопление даже началось в середине октября. Напротив, в 2010 и 2017 годах радиаторы прогревались с начала сентября. Согласно средним многолетним показателям, отопление в стране начинается примерно 17 сентября», — сообщили в организации.
Согласно закону, отопительный сезон длится с начала сентября до конца мая. Отопительные компании начинают подачу тепла, если среднесуточная температура опускается ниже 13 °C в течение двух дней подряд и не ожидается повышения на следующий день. Подача тепла может быть сокращена или прервана, если среднесуточная температура воздуха поднимается выше 13 °C в течение как минимум двух дней подряд.
В мае Ассоциация теплоснабжения сообщила ČHMÚ, что отопительный сезон в Чехии в прошлом году был самым коротким и самым жарким за последние 60 лет. Бытовые тепловые станции зафиксировали самый низкий уровень теплоснабжения — на 10% ниже среднего. Основной причиной, по их словам, стала необычно теплая погода в этом сезоне.
По данным ассоциации, в зависимости от складывающейся ситуации будет введено большее количество тепловых станций, либо подающих тепло в течение всего дня, либо дающих его утром и вечером в зависимости от местных погодных условий. «Снижение среднесуточной температуры на 15 °C за несколько дней в сентябре — совершенно исключительное явление. Это фактически температурный скачок от жаркого тропического лета к середине октября», — сказал Иржи Векка, директор Ассоциации теплоснабжения.
Начало сентября было исключительно теплым: в первые восемь дней среднесуточная температура превышала 20 °C, и в Чехии были установлены десятки температурных рекордов. На этой неделе, напротив, ожидается, что до выходных среднесуточная температура опустится ниже 10 °C. Подобная температура в середине сентября наблюдалась в Чехии только в 2010 и 2015 годах, отметили в Ассоциации отопления.
«В прошлом году отопление даже началось в середине октября. Напротив, в 2010 и 2017 годах радиаторы прогревались с начала сентября. Согласно средним многолетним показателям, отопление в стране начинается примерно 17 сентября», — сообщили в организации.
Согласно закону, отопительный сезон длится с начала сентября до конца мая. Отопительные компании начинают подачу тепла, если среднесуточная температура опускается ниже 13 °C в течение двух дней подряд и не ожидается повышения на следующий день. Подача тепла может быть сокращена или прервана, если среднесуточная температура воздуха поднимается выше 13 °C в течение как минимум двух дней подряд.
В мае Ассоциация теплоснабжения сообщила ČHMÚ, что отопительный сезон в Чехии в прошлом году был самым коротким и самым жарким за последние 60 лет. Бытовые тепловые станции зафиксировали самый низкий уровень теплоснабжения — на 10% ниже среднего. Основной причиной, по их словам, стала необычно теплая погода в этом сезоне.
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