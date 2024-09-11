Пока в Вене достраивают метро, ​​пражская линия D задерживается

В рамках расширения линии метро U2 в Вене компания PORR получила контракт на строительство семи километров новых туннелей и четырех станций. Строительство продолжается, и, хотя график работ напряженный, завершить этот этап планируется уже к 2030 году.





«Расширение метро в Вене — крупнейший климатический проект города. Он освободит место для 300 миллионов новых пассажиров и позволит сэкономить 75 000 тонн CO2 ежегодно. Проект такого масштаба можно реализовать только с надежными и опытными компаниями. Мы рады, что приобрели PORR как компетентного партнера», — высоко оценивает квалификацию PORR Хельмут Швайгер, руководитель проекта Wiener Linien, венской формы пражской транспортной компании.





С другой стороны, строительство пражского метро D постоянно задерживается — в том числе из-за непрозрачных процедур Пражской транспортной компании. В 2020 году Прага также объявила тендер на строительство новой линии, проект включает 10,6 км маршрута и десять станций. Однако четыре года спустя был запущен только первый участок между станциями Панкрац и Ольбрахтова длиной 1,2 км. Второй этап, запланированный на 2023 год и который должен был привести к станции Депо Писнице, пока отложен.





Проблемы пражского метро Д в основном связаны с непрозрачностью государственных контрактов. Транспортная компания DPP изначально исключил из ассоциации под руководством PORR наиболее выгодное предложение, хотя это предложение отвечало всем квалификационным требованиям. Вместо этого DPP отдала предпочтение ассоциации под руководством Subterra, которая предложила более высокую цену в 2,2 миллиарда крон и не соответствовала всем квалификационным условиям. PORR неоднократно критиковал эту процедуру DPP.





В начале августа 2024 года Прага снова выбрала консорциум под руководством Subterra победителем тендера, хотя их предложение не было дополнено или изменено. Этот шаг привел к дальнейшим юридическим возражениям со стороны PORR, которые были отклонены Управлением по защите экономической конкуренции (ÚOHS). PORR все еще изучает это решение. «Мы должны проверить информацию об отклонении нашего возражения», — заявила пресс-секретарь компании Яна Машинова. При этом она заявила, что компании непонятен выбор поставщика.





«Наше предложение оказалось не только более выгодным с экономической точки зрения, но и подкреплено многолетним международным опытом. Таким образом, процедура DPP снова вызывает серьезные сомнения в прозрачности, особенно когда ÚOHS все еще проводит расследование нашего исключения, в котором, среди прочего, мы возражаем против предвзятости. Мы вынуждены защищаться от этого решения и использовать все доступные законные средства», — добавила она.





Проблемы, связанные с тендерным процессом, и последующие юридические споры привели к дальнейшим задержкам реализации проекта. Хотя первоначальная дата завершения была назначена на 2029 год, теперь ожидается, что она будет перенесена на 2031 год.