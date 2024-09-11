Большая часть Чехии находится под угрозой наводнений. В Брно эвакуируют студентов

В Чехии продолжительный дождь, осадки могут быть экстремальными. На большей части территории Чехии существует риск наводнений. Вечером в пятницу и субботу ситуация осложнится сильным ветром, порывы которого могут достигать 100 километров в час. Интенсивность дождя определит масштабы ожидаемого наводнения. В Есениках существует большой риск наводнений. Не исключено, что будет эвакуация. Спасатели просят людей сотрудничать, чтобы не пришлось эвакуировать их силой, как в 1997 году.





С пятницы людям вообще нельзя ходить в леса и парки, есть риск падения деревьев.





В выходные в некоторых районах Брно ожидается сильное наводнение. В связи с этим Масариков университет в Брно в качестве меры предосторожности проводит эвакуацию студенческих общежитий в Комарове. В период пика в здания может поступить до 50 сантиметров воды.





В Праге полиция утром 13 сентября зафиксировала незначительные перебои в работе линии 158 и пытается быстро устранить проблему. Она призвала граждан использовать линию 112 для звонков в службы экстренной помощи.





«В настоящее время мы фиксируем незначительные отключения на линии 158 в Праге. Пожалуйста, используйте линию 112 для экстренных вызовов. Восстановление функциональности в настоящее время является для нас приоритетом, и мы работаем над этим», — заявили в полиции.





На вопрос ČTK представитель пражской полиции Ян Рыбанский сказал, что у него пока нет информации о причине проблемы и о том, как долго продлятся отключения.





Пассажиры смогут вернуть внутренние и международные билеты Чешских железных дорог, действительные для поездок с сегодняшнего дня по воскресенье, без штрафа даже в день их действия. Перевозчик принимает меры в связи с ожидаемой экстремальной погодой. Об этом сегодня ČTK сообщил представитель Чешских железных дорог Филип Медельский.





«В связи с ожидаемыми в ближайшие дни экстремальными дождями, которые могут оказать негативное влияние на железнодорожный транспорт, Чешские железные дороги вводят чрезвычайные меры. Если пассажир решит не осуществить запланированную поездку из-за предупреждения о плохой погоде и его билет уже будет невозвратным в день запланированной поездки, стоимость проезда все равно будет возвращена в полном объеме», — отметил представитель.





Пока больше всего осадков выпало в Есениках





За последний день в бассейне Одры больше всего осадков выпало в Есениках, где оно составило до 70 миллиметров в Бискупской купе и 69 миллиметров в Рейвизе Оломоуцкого края. В других частях бассейна общее количество осадков пока составляет около 35 миллиметров, а в Бескидах — от двух до десяти миллиметров. В Златых Горах на квадратный метр выпало 59 литров воды.





Сегодня утром наводнения были зарегистрированы в 15 местах Чешской Республики, большинство из них первого уровня. Второй уровень из трех, так называемая чрезвычайная ситуация, распространялся на Хрудимку в Падртах Хрудимского района и на Малую Хану в Опатовице.





Это следует из данных на сайте Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). До сих пор уровень рек в восточной половине Чешской Республики, вероятно, повышается главным образом за счет профилактического осушения водохранилищ.





До вечера понедельника в Чехии ожидается сильный дождь. По мнению экспертов, при определенных обстоятельствах может повториться ситуация с наводнениями 1997 или 2002 годов.





В Дрездене перед ожидаемым наводнением обрушилась еще одна часть моста





Ситуация после обрушения моста Каролабрюке через реку Эльба в Дрездене (Германия) остается драматичной. Очередную часть конструкции демонтировали ночью, город беспокоится о том, что это вызовет массивное препятствие в русле реки, как только из Чехии придет ожидаемая большая вода.