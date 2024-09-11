Полиция преследовала тюнингованный автомобиль в центре Праги. В результате столкновения погибла девушка

Авария произошла на пересечении улиц Сокольска и Венцигова в центре города при обычном движении транспорта. По словам представителя, полиция преследовала тюнингованные автомобили в Праге с включенными маячками.





«Служебный автомобиль столкнулся с гражданским автомобилем, в котором впоследствии погибла женщина-пассажир. Все раненые были доставлены в больницу», — сообщил представитель полиции Ян Данек.





Пострадавшая в ДТП машина, в которой ехали девушка и пострадавшие, не имела никакого отношения к полицейской акции.





«Мы очень сожалеем об этой трагедии и выражаем искренние соболезнования семье погибшей. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», — сказал представитель.





Обстоятельства происшествия и степень вины будут устанавливать следователи-криминалисты и сотрудники Главной инспекции сил безопасности, которая в том числе рассматривает подозрения в уголовных правонарушениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.



