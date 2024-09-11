Полиция преследовала тюнингованный автомобиль в центре Праги. В результате столкновения погибла девушка
13 сентября 2024
13:00
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В результате ночного столкновения полицейской машины с другим автомобилем в Праге погибла девушка и пострадали еще четыре человека. Представитель полиции Ян Данек рассказал, что полиция преследовала автомобили с тюнингом. Во время преследования одного из них патруль врезался в автомобиль, который не имел никакого отношения к гонке.
Авария произошла на пересечении улиц Сокольска и Венцигова в центре города при обычном движении транспорта. По словам представителя, полиция преследовала тюнингованные автомобили в Праге с включенными маячками.
«Служебный автомобиль столкнулся с гражданским автомобилем, в котором впоследствии погибла женщина-пассажир. Все раненые были доставлены в больницу», — сообщил представитель полиции Ян Данек.
Пострадавшая в ДТП машина, в которой ехали девушка и пострадавшие, не имела никакого отношения к полицейской акции.
«Мы очень сожалеем об этой трагедии и выражаем искренние соболезнования семье погибшей. Желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», — сказал представитель.
Обстоятельства происшествия и степень вины будут устанавливать следователи-криминалисты и сотрудники Главной инспекции сил безопасности, которая в том числе рассматривает подозрения в уголовных правонарушениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.
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