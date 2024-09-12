Десятки тысяч домохозяйств остались без электричества в Чехии

27 000 домохозяйств, получающих электроэнергию от сети ČEZ, остались без электроэнергии ранним вечером в пятницу, сообщила пресс-секретарь ČEZ Distribution Соня Холингерова.



Хуже всего ситуация в восточной Чехии. Без света остались 15 000 квартир в Трутновском районе, 2 500 в окрестностях Семиль и 2 500 в районе Йичина. Наиболее распространенной причиной являются повреждения линий высокого или низкого напряжения из-за упавших ветвей или деревьев.



«Мы ​​постоянно работаем над устранением неполадок», — добавила Холингерова.



По словам Романа Шперняка, другой крупный дистрибьютор электроэнергии, E.ON, пока не испытывает серьезных проблем. «В течение дня мы имеем дело только с неисправными агрегатами, которые нам удается относительно быстро отремонтировать. Наиболее распространенными причинами было падение деревьев в заболоченной местности на линию электропередачи», — рассказал он.



На данный момент ČEZ сообщила о 41 неисправности на высоковольтных линиях и десятках на низковольтных линиях по всей территории Чешской Республики. Наибольшее количество повреждений высокого напряжения наблюдается в Краловеградецком крае, 18, далееследуют девять в Либерецком крае, шесть в Среднечешском крае, по три в Устецком крае и Моравско-Силезском крае и два в Оломоуцком крае.