Какая ситуация в Праге?

Игровые площадки в некоторых парках также закрыты. Ожидается, что сегодня в столице продолжится строительство заграждений от наводнений, но непосредственной угрозы для города нет. Река Влтава в основном находится на первой стадии наводнения. На таком же уровне в столице находятся Далейский ручей и Рокитка. Ботич в Петровице поднялся до второго уровня. Данные основаны на информации Чешского гидрологического управления и мэрии Праги.



Защитные ограждения от наводнений должны стоять уже сегодня, например, в Голешовице и Стромовке. Движение паромов и лодок остановлено, набережные также закрыты.



В связи с усилением течения Влтавы и возможным падением ветвей Прага 1 в качестве меры предосторожности закрыла Стрелецкий остров, сообщили в мэрии.



Мэрия советует жителям не посещать парки. Прага 7 предупредила горожан, что в Стромовке могут падать некоторые деревья. Прага 11 сообщила в Facebook, что людям не следует посещать Гостиваржский лесопарк. «Земля сильно подтоплена, а состояние деревьев катастрофическое, их устойчивость непредсказуема, и существует большая опасность падения! Также опасно передвигаться в районе плотины Хостиваржа и вдоль реки Ботич», — написали в мэрии.



В качестве меры предосторожности руководство выставочного центра в Праге 7 готовится к вывозу оборудования из недавно отремонтированного театра «Спираль», который должен открыться в начале октября. Об этом Чешскому агентству печати сообщил Томаш Хюбль, председатель совета директоров пражского выставочного центра. Здание было повреждено наводнением в 2002 году, и его ремонт обошелся в сотни миллионов крон.