Какая ситуация в Праге?
14 сентября 2024
13:00
564
Сегодня в Праге 1 в качестве меры предосторожности закрыт Стрелецкий остров. Мэрия советует жителям не посещать парки.
Игровые площадки в некоторых парках также закрыты. Ожидается, что сегодня в столице продолжится строительство заграждений от наводнений, но непосредственной угрозы для города нет. Река Влтава в основном находится на первой стадии наводнения. На таком же уровне в столице находятся Далейский ручей и Рокитка. Ботич в Петровице поднялся до второго уровня. Данные основаны на информации Чешского гидрологического управления и мэрии Праги.
Защитные ограждения от наводнений должны стоять уже сегодня, например, в Голешовице и Стромовке. Движение паромов и лодок остановлено, набережные также закрыты.
В связи с усилением течения Влтавы и возможным падением ветвей Прага 1 в качестве меры предосторожности закрыла Стрелецкий остров, сообщили в мэрии.
Мэрия советует жителям не посещать парки. Прага 7 предупредила горожан, что в Стромовке могут падать некоторые деревья. Прага 11 сообщила в Facebook, что людям не следует посещать Гостиваржский лесопарк. «Земля сильно подтоплена, а состояние деревьев катастрофическое, их устойчивость непредсказуема, и существует большая опасность падения! Также опасно передвигаться в районе плотины Хостиваржа и вдоль реки Ботич», — написали в мэрии.
В качестве меры предосторожности руководство выставочного центра в Праге 7 готовится к вывозу оборудования из недавно отремонтированного театра «Спираль», который должен открыться в начале октября. Об этом Чешскому агентству печати сообщил Томаш Хюбль, председатель совета директоров пражского выставочного центра. Здание было повреждено наводнением в 2002 году, и его ремонт обошелся в сотни миллионов крон.
Защитные ограждения от наводнений должны стоять уже сегодня, например, в Голешовице и Стромовке. Движение паромов и лодок остановлено, набережные также закрыты.
В связи с усилением течения Влтавы и возможным падением ветвей Прага 1 в качестве меры предосторожности закрыла Стрелецкий остров, сообщили в мэрии.
Мэрия советует жителям не посещать парки. Прага 7 предупредила горожан, что в Стромовке могут падать некоторые деревья. Прага 11 сообщила в Facebook, что людям не следует посещать Гостиваржский лесопарк. «Земля сильно подтоплена, а состояние деревьев катастрофическое, их устойчивость непредсказуема, и существует большая опасность падения! Также опасно передвигаться в районе плотины Хостиваржа и вдоль реки Ботич», — написали в мэрии.
В качестве меры предосторожности руководство выставочного центра в Праге 7 готовится к вывозу оборудования из недавно отремонтированного театра «Спираль», который должен открыться в начале октября. Об этом Чешскому агентству печати сообщил Томаш Хюбль, председатель совета директоров пражского выставочного центра. Здание было повреждено наводнением в 2002 году, и его ремонт обошелся в сотни миллионов крон.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:40
14 СЕНТЯБРЯ 2024
1532
Следим за ситуацией с наводнениями в Чехии. Характер осадков несколько изменился — по сравнению с пятницей, когда дождь шел почти на большей части территории, он начинает идти полосами, которые...
12:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
290
Ежегодно десятки тысяч людей открывают бизнес в Чехии, чаще всего в качестве мелких предпринимателей. Одной из основных проблем на начальном этапе является чрезмерная бюрократия, возникающая из-за...
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
411
Германия приняла к сведению предложение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского и других его европейских коллег ограничить передвижение российских дипломатов в европейской Шенгенской зоне без...
22:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
945
Чешские депутаты вскоре примут закон, который может существенно повлиять на весь криптовалютный рынок. Новые законы должны установить единые правила торговли криптовалютами и упростить для компаний...
19:30
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1934
Из-за непрекращающихся дождей и сильного ветра деревья падают на линии электропередач, из-за чего в пятницу вечером не менее 27 000 домохозяйств в Чехии остались без электричества. Хуже всего...
15:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
859
В горах Крконоше выпал первый снег предстоящего зимнего сезона. Из-за сильного ветра и погодного предупреждения некоторые канатные дороги были остановлены. Горная служба не рекомендует походы по...
14:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1241
Чехии грозят самые крупные наводнения с 1997 года, и страховые компании готовы к увеличению количества сообщений даже в выходные дни. Однако никто не страхует дома в рискованных районах.
13:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1985
ПОЛИЦИЯ ПРЕСЛЕДОВАЛА ТЮНИНГОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ПОГИБЛА ДЕВУШКА
В результате ночного столкновения полицейской машины с другим автомобилем в Праге погибла девушка и пострадали еще четыре человека. Представитель полиции Ян Данек рассказал, что полиция...
11:30
13 СЕНТЯБРЯ 2024
817
Net4Gas выиграл арбитражное разбирательство с российским «Газпромом». Поставщик газа также должен оплатить с процентами суммы за неиспользуемые газопроводы, которые он не платил с конца 2022 года....
10:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
5487
Чешские СМИ отслеживают ситуацию с наводнениями по всей стране. Прогнозы пока неутешительные, Масариков университет эвакуирует студенческие общежития в Брно. Полиция зафиксировала незначительные...
08:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1139
Если Запад позволит Украине атаковать цели в глубине российской территории с помощью дальнобойного оружия, это будет означать, что страны Организации Североатлантического договора находятся в...
22:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
777
Британский бренд суперспортивных автомобилей Aston Martin откроет свой первый магазин в Чехии. На чешском и словацком рынках автомобили, прославившиеся благодаря киноагенту Джеймсу Бонду, будет...
21:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
1066
Прибытие беженцев после вторжения России не привело к активизации деятельности организованных преступных групп, а также к появлению в Чехии лиц, связанных с исламистским радикализмом, говорится в...
18:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
3893
ТЭЦ в Чехии уже готовы к началу отопительного сезона после значительного понижения температуры на этой неделе. В первую очередь отопление включат в Карловарском крае и высокогорных районах,...
15:00
12 СЕНТЯБРЯ 2024
5905
Города и муниципалитеты готовятся к наводнениям, которые могут обрушиться на Чехию в ближайшие дни в результате сильных дождей. В Оломоуце активированы планы по борьбе с наводнениями, пожарные...