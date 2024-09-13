«Мы в отчаянии. Ужас!» — Есеник и окрестные деревни полностью отрезаны от мира

«В настоящее время нам помогает чешская армия. Все находится под водой. Мы не можем никуда добраться. Вода уносит машины, тяжелая техника испытывает проблемы, у пожарных нет возможности помочь людям, которые сейчас просят об эвакуации. Даже вертолет не может вылететь из-за непогоды. Жители, у которых есть возможность, вынуждены укрываться на верхних этажах», — сообщила мэр Есеника Зденька Блиштанова.По ее словам, дождь в регионе продолжается. По прогнозам метеорологов, ситуация должна улучшиться между 12 и 13 часами дня.«Мы в отчаянии. Ужас! Я не хочу говорить. Повсюду полтора-два метра воды. Дороги полностью затоплены. У нас нет электричества, мы почти лишены связи. Даже пожарная бригада отказалась от помощи. Те, кто не поднялся на верхние этажи, к сожалению...», — сказал Петр Мудра (STAN), староста деревни Ческа-Вес, не уточняя подробностей.