«Мы в отчаянии. Ужас!» — Есеник и окрестные деревни полностью отрезаны от мира
15 сентября 2024
10:30
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Критическая ситуация сложилась в воскресенье утром в Есенике и других деревнях на реке Бела. Город Есеник и близлежащие деревни полностью отрезаны от остальной части Чехии.
«В настоящее время нам помогает чешская армия. Все находится под водой. Мы не можем никуда добраться. Вода уносит машины, тяжелая техника испытывает проблемы, у пожарных нет возможности помочь людям, которые сейчас просят об эвакуации. Даже вертолет не может вылететь из-за непогоды. Жители, у которых есть возможность, вынуждены укрываться на верхних этажах», — сообщила мэр Есеника Зденька Блиштанова.
По ее словам, дождь в регионе продолжается. По прогнозам метеорологов, ситуация должна улучшиться между 12 и 13 часами дня.
«Мы в отчаянии. Ужас! Я не хочу говорить. Повсюду полтора-два метра воды. Дороги полностью затоплены. У нас нет электричества, мы почти лишены связи. Даже пожарная бригада отказалась от помощи. Те, кто не поднялся на верхние этажи, к сожалению...», — сказал Петр Мудра (STAN), староста деревни Ческа-Вес, не уточняя подробностей.
Текущая ситуация с наводнениями в Чехии
По ее словам, дождь в регионе продолжается. По прогнозам метеорологов, ситуация должна улучшиться между 12 и 13 часами дня.
«Мы в отчаянии. Ужас! Я не хочу говорить. Повсюду полтора-два метра воды. Дороги полностью затоплены. У нас нет электричества, мы почти лишены связи. Даже пожарная бригада отказалась от помощи. Те, кто не поднялся на верхние этажи, к сожалению...», — сказал Петр Мудра (STAN), староста деревни Ческа-Вес, не уточняя подробностей.
Текущая ситуация с наводнениями в Чехии
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