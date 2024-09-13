Сбылись самые мрачные сценарии. Какую катастрофу переживают сейчас соседние страны?

По данным Gazeta Wyborcza, наиболее критическая ситуация сложилась в городе Глухолазы у границы с Чехией, где река вышла из берегов, а также в Кладско. Напряженная ситуация сложилась и в Австрии, а в Германии готовятся к «большой воде».





Обновление к 13:46: У Строне-Слоньске, недалеко от границы с Чехией, вода из реки Моравка прорвала часть плотины водохранилища. Паводковая волна уносит дома и автомобили в деревне, в том числе автомобиль пожарной команды. Сирены звучат в деревнях, расположенных ниже по течению. Волна также бьет по уже затопленному городу Кладско.



Полиция сообщила, что мужчина утонул в деревне Кросновице, расположенной примерно в 30 километрах через границу от чешского города Наход. Однако деревня затоплена, поэтому полиция пока не может расследовать это дело. В этом районе сегодня ночью переполнилась плотина на ручье Вильчка в деревне Мендзыгуже. Транспортное сообщение между Польшей и Чехией также парализовано.



Районный город Кладско находится под водой.

Уровень воды в реке Кладска Ниса поднялся почти до 6,5 метров, а канал Млыновка длиной около километра вышел из берегов.



Ночью ситуация во многих местах резко ухудшилась, сообщает Onet.pl. Власти Силезского воеводства на границе с Чехией предупреждают о внезапных наводнениях, а в соседнем Нижнесилезском воеводстве, где переполнились две плотины, ситуация драматическая.



«К сожалению, сбылись самые мрачные сценарии. В настоящее время эвакуация уже не добровольная. Мы эвакуируем всех, хотят они этого или нет. Это вопрос нескольких минут, когда вода унесет мост, и тогда может произойти все, что угодно», — сказал Павел Шимкович, мэр Глухолаза, сегодня после 07:00. По данным Onet.pl, в городе звучали сирены. Судя по фотографиям в социальных сетях, вода уже хлынула на улицы.



С полуночи до 06:00 сегодняшнего дня пожарные Силезского воеводства зарегистрировали 1 788 происшествий, связанных с непогодой. ла пресс-секретарь пожарной службы Анета Голебиовска.



Польский перевозчик PKP Intercity приостановил движение поездов между Польшей и Чехией с сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления из-за непогоды, сообщают польские СМИ. Некоторые поезда сократили маршруты до городов вблизи чешской границы, а другие были отменены вовсе — например, экспресс Silesia из Остравы в Варшаву.



Уровень воды во многих австрийских реках повышается, хуже всего ситуация в Нижней Австрии

Уровень воды в нескольких австрийских реках резко повышается, а несколько ручьев уже вышли из берегов из-за продолжительных дождей. Наихудшая ситуация сложилась в земле Нижняя Австрия, которая была объявлена властями зоной бедствия. Во время спасательной операции там погиб один пожарный. Западная железнодорожная линия закрыта, некоторые дороги затоплены, а движение по двум линиям метро в Вене в качестве меры предосторожности частично приостановлено, сообщает сегодня APA.



«К сожалению, один пожарный уже погиб во время операции по ликвидации последствий наводнения», — сказала на пресс-конференции губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Лайтнер. Она выразила сожаление в связи с гибелью человека, но не сообщила других подробностей инцидента.



Объявление района пострадавшим от стихийного бедствия дает властям расширенные полномочия, например, распоряжение об эвакуации. «Ситуация продолжает ухудшаться из-за обильных осадков по всей земле», — заявил ранее Стефан Пернкопф, заместитель губернатора Нижней Австрии. В ближайшие часы ожидается еще 50 миллиметров осадков.



В столице Австрии река вышла из берегов и затопила несколько домов в районе Пенцинг. По словам пожарных, люди в этом районе были эвакуированы рано утром. К некоторым зданиям можно добраться только на лодке.



Нижняя Австрия уже запросила помощь у пожарных из других федеральных земель, а также у австрийских вооруженных сил. В некоторых местах из-за подтопления почвы существует угроза оползней, и, по словам региональных властей, в ближайшие часы многие деревни могут оказаться недоступными по суше или труднодоступными.





За ночь 1 159 пожарных подразделений были вызваны на 4 490 происшествий в Нижней Австрии. Пожарные в основном занимаются спасением людей из зданий и автомобилей, откачкой воды и устранением ущерба, причиненного ураганом. В нескольких населенных пунктах жителей улиц, расположенных вблизи реки, попросили покинуть свои дома.



Особенно опасная ситуация сложилась в районе рек Камп и Кремс, которые впадают в Дунай. Водохранилище Оттенштайн, расположенное на Кампе, уже заполнено почти до краев, и ожидается его переполнение. На реке Тайя в районе Вайдхофена превышен «100-летний» уровень воды.



Австрийская железнодорожная компания ÖBB приостановила движение поездов на 25-километровом участке вдоль Дуная между Амштеттеном и Санкт-Валентином. На смену поездам пришли автобусы.



Уровень Эльбы продолжает расти в Саксонии, Пассау готовится к наводнению

В Дрездене уровень Эльбы за ночь достиг первого уровня наводнения. Второй уровень предупреждения уже действует на Эльбе в Шене у чешской границы и на лужицкой Нейсе в Жоржелеце, по данным Саксонского государственного центра по борьбе с наводнениями. В некоторых районах Саксонии сегодня снова пройдут дожди. Сегодня днем сильный дождь ожидается также в юго-восточной Баварии, где особенно напряженная ситуация сложилась в Пассау.



В столице Саксонии уровень Эльбы сейчас достигает 4,3 метра, обычно он составляет от 1,5 до двух метров. По данным центра по борьбе с наводнениями, сегодня вечером он достигнет второго предупредительного уровня, а в понедельник днем — третьего. Пик наводнения в Дрездене ожидается не раньше среды или четверга.



Ситуация в преддверии ожидаемых наводнений осложнилась в столице Саксонии тем, что в среду обрушилась часть моста Каролабрюкке, который пересекает Эльбу и является важной транспортной артерией. Поздно вечером в субботу пожарным удалось разобрать обломки участка возле Нового города, который они снесли в качестве меры предосторожности и который находился на суше. «Мы справились», — написали дрезденские пожарные в Instagram. Но часть моста осталась в русле реки, вода заливает его, и пожарные говорят, что нереально вытащить его из Эльбы до того, как волна паводка придет из Чехии.



Однако, по текущим оценкам, обломки моста в русле реки не окажут существенного влияния на дальнейшее повышение уровня Эльбы — примерно на 30-50 сантиметров. «Но это преодолимо в контексте защиты от наводнений», — сказал Рене Герольд, глава саксонского природоохранного ведомства. Уже в субботу на Эльбе в Шёне у границы с Чехией был превышен предел для объявления первой стадии наводнения, а с сегодняшнего утра там действует вторая стадия. Вторая из четырех стадий наводнения также отмечена в пункте в Жоржелеце на границе с Польшей, через который протекает лужицкая Нейсе, поднимающаяся на севере Чехии.



По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), в некоторых районах Саксонии сегодня снова пройдут дожди. Юго-восточная Бавария также ожидает продолжительных дождей со второй половины дня. В предгорьях Альп и в Баварском лесу, немецкой части Богемского леса, некоторые ручьи и реки вышли из берегов в субботу. Но местная полиция утверждает, что ситуация находится под контролем, а пожарные совершили лишь несколько ночных выездов на поваленные деревья и затопленные улицы. В Верхнем Пфальце больше всего пострадал город Чам, расположенный недалеко от границы с Чехией, но даже там, по словам представителя полиции, последствия непрекращающегося дождя не слишком велики.



В Баварии город Пассау, расположенный на границе с Австрией в месте слияния рек Дунай, Инн и Ильц, готовится к наводнению. Уровень Дуная там сейчас составляет 7,5 метра, в то время как обычный уровень — около шести метров. Таким образом, превышен второй из четырех предупредительных уровней. Однако, по словам представителя Пассау, город готовится к наводнению, закрывая в плановом порядке исторические кварталы и возводя заграждения от наводнений.



Западная и северо-западная Словакия страдает от локальных наводнений после сильных дождей

Проливные дожди на западе и северо-западе Словакии привели к переполнению некоторых ручьев, вода затопила населенные пункты, сообщают сегодня местные власти и СМИ. Вода также достигла части автомагистрали D2, ведущей из Братиславы в Чехию, а сильный ветер осложнил ситуацию. Транспортная компания словацкой столицы приостановила движение трамваев. Уровень воды в реках Морава и Дунай также значительно поднялся, а метеорологи повысили общее количество ожидаемых осадков для одного из районов на западе страны. В нескольких регионах действует высшее предупреждение о наводнениях.



В деревне Радошовце, расположенной недалеко от границы с Чехией, вода из местных ручьев затопила не менее 50 домов, сообщают СМИ. Также в деревне Лаб на западе Словакии вода из ручья затопила близлежащие дома и поля. Город Миява предупредил, что вода из местной реки вылилась на дороги и в район амфитеатра. Пожарные убирали упавшие ветки, а сильный ветер вызвал перебои с электричеством.



Город Ступава, расположенный недалеко от Братиславы, также пострадал. Власти призвали жителей подготовить рюкзаки с предметами первой необходимости на случай эвакуации.



Власти также объявили наивысший уровень активности наводнения в Чадце на северо-западе Словакии, где вода из реки Кисуца хлынула в сады нескольких домов. Город подготовил помещения в местном спортивном зале на случай эвакуации.



По данным полиции, вода затопила короткий участок автомагистрали D2 возле деревни Зохор на западе Словакии, но дорога осталась проходимой.



В Братиславе уровень воды в Дунае превысил семь метров и, по прогнозам, продолжит подниматься. В субботу власти приняли решение о том, что специалисты по управлению водными ресурсами возведут в городе более мобильные заграждения от наводнений. Они помогли предотвратить крупные разрушения в столице в 2013 году, когда уровень Дуная поднялся до рекордной отметки в более чем десять метров. Транспортная компания Братиславы объявила о приостановке движения трамваев из-за повреждения воздушных линий. Уровень воды в реке Морава на словацком участке также продолжает расти, однако, по предварительным оценкам властей, река не должна выйти из берегов.

Словацкие метеорологи сообщили сегодня утром, что полоса сильных дождей постепенно покидает Словакию. Для района Малацки на западе страны они повысили до 250 мм на квадратный метр расчетное количество осадков, которое должно выпасть там в течение четырех дней при нынешней плохой погоде. По их словам, почва уже насыщена влагой после дождей, поэтому дополнительные осадки поднимут уровень воды в водотоках.