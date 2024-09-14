В Есенике вода уже сносит дома

В Есенике продолжается эвакуация.



«Некоторые дома упали в Есенике, населенных пунктах Ческа-Вес и Бела-под-Прадедем. Точных цифр у меня нет, но, по полученной информации, их единицы», — сказала мэр.



По ее словам, приоритетом сейчас является спасение людей, которые не смогли вовремя эвакуироваться и добраться до безопасного места.



«Сейчас для нас это имеет решающее значение. У нас здесь три вертолета, один армейский и два полицейских. Мы делаем то, что можем. Как только мы это закончим, мы начнем заниматься людьми, потерявшими крышу над головой. Мы можем разместить их в одном из наших эвакуационных центров. У нас есть для этого возможности», — добавила Блиштянова.



Есеник и окрестные деревни практически отрезаны от мира, дороги и тропы затоплены. В воскресенье вечером бушующая река Бела смыла главную дорогу I/44 от Есеника до Ческа-Вес. Полиция разыскивает трех человек, которые находились в упавшем в реку автомобиле в деревне Липова-Лазне.



Однако дожди в регионе прекратились, и метеорологи на данный момент не ожидают новых осадков.