Наводнения сильнее всего ударили по беднейшим регионам, президент Чехии призвал к солидарности
15 сентября 2024
19:00
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Есеники и Фридлант, которые также относятся к наиболее неблагополучным регионам, скорее всего, понесут наибольший ущерб после наводнений. Об этом заявил сегодня в сети X президент Чехии Петр Павел
Для устранения ущерба по всей стране потребуется помощь не только государства, страховых компаний, но и каждого человека, сказал он. Глава государства попросил граждан поддержать тех, кто оказался в эти дни в крайне сложной ситуации.
«Наводнения еще далеко не закончились, но мы уже видим, какие муниципалитеты и регионы будут нуждаться в наибольшей помощи. Например, Есеницко или Фридланцко, которые также относятся к наиболее неблагополучным регионам, вероятно, понесут наибольший ущерб», — сказал Павел. Для возмещения ущерба по всей стране потребуется помощь государства, страховых компаний и всех нас. Опыт прошлых кризисов показывает, что мы можем быть очень солидарны, добавил он.
«Самая простая форма помощи — финансовая. Способов много: от пожертвований в созданные благотворительные и некоммерческие организации, на индивидуальные муниципальные счета до пожертвований в продовольственные банки. Если у вас есть возможность, пожалуйста, помогите тем, кто в эти дни находится в крайне сложной ситуации», — сказал Павел, поделившись ссылкой на сайт своей жены Евы, где можно найти информацию о помощи.
«Наводнения еще далеко не закончились, но мы уже видим, какие муниципалитеты и регионы будут нуждаться в наибольшей помощи. Например, Есеницко или Фридланцко, которые также относятся к наиболее неблагополучным регионам, вероятно, понесут наибольший ущерб», — сказал Павел. Для возмещения ущерба по всей стране потребуется помощь государства, страховых компаний и всех нас. Опыт прошлых кризисов показывает, что мы можем быть очень солидарны, добавил он.
«Самая простая форма помощи — финансовая. Способов много: от пожертвований в созданные благотворительные и некоммерческие организации, на индивидуальные муниципальные счета до пожертвований в продовольственные банки. Если у вас есть возможность, пожалуйста, помогите тем, кто в эти дни находится в крайне сложной ситуации», — сказал Павел, поделившись ссылкой на сайт своей жены Евы, где можно найти информацию о помощи.
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