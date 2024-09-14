Приближается переломный момент, погода наконец успокоится и будет 22°C
16 сентября 2024
09:30
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Погода в Чехии вот-вот изменится. В начале недели еще будет идти дождь, из-за которого затоплена значительная часть республики, но во вторник произойдет перелом. Погода успокоится и приобретет свой традиционный сентябрьский характер с минимальной облачностью и температурой чуть выше 20°C, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.
В понедельник на большей части территории по-прежнему должно быть пасмурно, в течение дня увеличатся осадки, которые во второй половине дня должны ослабнуть с севера и северо-востока. Самые сильные дожди проойдут в основном в южной и юго-западной части Чехии, на Шумаве может выпасть до 50 миллиметров осадков. Около 30 миллиметров дождя также может выпасть в горах Крконоше и Есеники, а в других местах общее количество осадков должно колебаться от 5 до 30 миллиметров. Днем температура достигнет 13–19 °C, однако ощущение температуры будет понижено из-за свежего ветра.
Во вторник по-прежнему будет облачно или пасмурно, местами пройдут дожди. Днем ожидается переменная облачность, пройдут лишь кратковременные дожди. Утром температура опустится до 14-10°C, днем — от 18 до 22°C.
«В среду будет облачно. Утренняя температура будет колебаться от 13 до 9°C, дневная температура поднимется до 20-24°C», — сказала Гонсова.
В четверг ожидается также переменная облачность, возможно дожди и грозы. Утром температура опустится до 13-9°C, днем — от 18 до 23°C.
С пятницы по воскресенье будет ясно, по утрам временами туман или низкие облака. Утренняя минимальная температура составит от 7 до 12 °C, дневная температура достигнет 19–23°C в пятницу и субботу и 24°C в воскресенье.
Во вторник по-прежнему будет облачно или пасмурно, местами пройдут дожди. Днем ожидается переменная облачность, пройдут лишь кратковременные дожди. Утром температура опустится до 14-10°C, днем — от 18 до 22°C.
«В среду будет облачно. Утренняя температура будет колебаться от 13 до 9°C, дневная температура поднимется до 20-24°C», — сказала Гонсова.
В четверг ожидается также переменная облачность, возможно дожди и грозы. Утром температура опустится до 13-9°C, днем — от 18 до 23°C.
С пятницы по воскресенье будет ясно, по утрам временами туман или низкие облака. Утренняя минимальная температура составит от 7 до 12 °C, дневная температура достигнет 19–23°C в пятницу и субботу и 24°C в воскресенье.
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