Мировые СМИ сообщают о разрушительных наводнениях в Чехии и других странах Европы
16 сентября 2024
15:00
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Сегодня мировые СМИ сообщают о разрушительных наводнениях в Чехии, Польше, Австрии и других странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Новости о катастрофических наводнениях попали на первые полосы BBC News и других крупных медиа. Средства массовой информации публикуют впечатляющие фотографии с мест, пострадавших от наводнений, и предупреждают, что изменение климата может привести к увеличению частоты экстремальных погодных явлений.
Американский телеканал CNN отмечает очень серьезную ситуацию, сложившуюся в выходные на севере Моравии и в чешской части Силезии. «В Польше и Чехии реки вышли из своих русел», — сообщает телеканал, указывая на ситуацию в городе Крнов, который в значительной степени затоплен. Предупреждения об экстремальных осадках самого высокого уровня действовали в выходные в Чехии, Польше, Германии, Австрии и Словакии, добавляет CNN.
BBC News сообщает о катастрофической ситуации в деревне Липов в Ходонинском крае. «К сожалению, никто не знает, когда вода отступит», — рассказал новостному серверу Марек Йох, местный житель, отметив, что деревня со всех сторон охвачена водой. Сервер также напоминает, что в связи с наводнениями в Чехии пропали без вести четыре человека.
Наводнения также вызвали серьезные проблемы с местным и международным транспортом. «Например, было приостановлено железнодорожное сообщение между Чехией и Польшей, а четыре линии венского метрополитена были вынуждены частично приостановить работу», — сообщает французская газета Le Monde о возникших осложнениях. Газета также указывает на крупные разрушения, полученные из Польши и Румынии.
Международные СМИ напоминают, что нынешние сильные дожди в Центральной Европе вызваны циклоном Борис. Давиде Фаранда, ученый из Национального совета по научным исследованиям Франции (CNRS), цитирует Le Monde, заявив, что обильные осадки — «очень четкий сигнал об изменении климата». BBC News отмечает, что уже в 2021 году ученые предупредили, что из-за изменения климата чрезвычайно сильные дожди и другие экстремальные погодные явления могут стать более частыми и продолжительными в Европе.
BBC News сообщает о катастрофической ситуации в деревне Липов в Ходонинском крае. «К сожалению, никто не знает, когда вода отступит», — рассказал новостному серверу Марек Йох, местный житель, отметив, что деревня со всех сторон охвачена водой. Сервер также напоминает, что в связи с наводнениями в Чехии пропали без вести четыре человека.
Наводнения также вызвали серьезные проблемы с местным и международным транспортом. «Например, было приостановлено железнодорожное сообщение между Чехией и Польшей, а четыре линии венского метрополитена были вынуждены частично приостановить работу», — сообщает французская газета Le Monde о возникших осложнениях. Газета также указывает на крупные разрушения, полученные из Польши и Румынии.
Международные СМИ напоминают, что нынешние сильные дожди в Центральной Европе вызваны циклоном Борис. Давиде Фаранда, ученый из Национального совета по научным исследованиям Франции (CNRS), цитирует Le Monde, заявив, что обильные осадки — «очень четкий сигнал об изменении климата». BBC News отмечает, что уже в 2021 году ученые предупредили, что из-за изменения климата чрезвычайно сильные дожди и другие экстремальные погодные явления могут стать более частыми и продолжительными в Европе.
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