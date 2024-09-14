Литовел в Чехии полностью закрыт, 80 процентов города находится под водой

«Помимо центра, у нас есть вода в значительной части города, за исключением жилого массива Карел Седлак, который все еще держится. Около 80% города находится под водой. Мы отрезаны от мира, в данный момент никто не может добраться сюда или уехать, только пожарные, потому что где-то вода уже превышает метр. Мы подозревали, что она разольется, и заранее предупредили людей, кто хотел эвакуироваться», — сказал мэр. По его словам, преимущество в том, что вода приходит и уходит медленно, поэтому жители не столкнутся с такой критической ситуацией, как, например, в Есенике.





Однако город сталкивается с рядом других сложностей. «Сейчас мы без электричества, у нас большие проблемы даже с радиосвязью как с источником связи. Операторы тоже не работают, значит, сети, проблем очень много. На данный момент город остановлен, транспорт практически не работает», — добавил мэр. По его словам, дом престарелых в Литовеле был эвакуирован, предложениями города воспользовались два десятка человек, многие жители помогли себе сами. Пик воды в Моравии будет достигнут только во второй половине дня.





По словам мэра, ситуация в городе хуже, чем во время наводнения 2006 года. Мэрия попросила жителей не выходить без надобности. В случае опасности жители города могут позвонить по номеру 607 076 398.





Ожидаемая волна паводка прибыла в город Литовел с населением 10 000 человек в воскресенье вечером. Из-за угрозы наводнения мэрия призвала жителей эвакуироваться. В Оломоуцком крае из-за обильных дождей около двух десятков ручьев находятся на уровне паводка, большинство из них — на самом высоком, третьем уровне.