Две 50-метровые трещины в дамбе в месте слияния рек Опава и Одра. Вода из них заливает часть Остравы



«В настоящее время продолжается эвакуация района Острава-Пршивоз. Причина эвакуации — затопление городского округа», — сообщила пресс-секретарь Моравско-Силезской пожарной охраны Камила Лангерова. Около 11:00 пожарные уже эвакуировали из Пршивоза более 70 человек. Они получили убежище в эвакуационном центре в Черна-Лоука.





У пожарных имеются аэрофотоснимки, на которых видно, что в месте слияния рек Опава и Одра на правом берегу Одры в насыпи имеются две большие трещины длиной около 50 метров. «Существует новый поток, и не совсем незначительный, в сторону Пршивоза, действующего коксохимического завода и других районов в этом направлении. Мы отслеживаем площадь территории, на которую сейчас влияет эта вода. Понятно, что будут спасательные операции и эвакуация», — резюмировал директор Моравско-Силезской пожарной части Радим Кухарж.





Губернатор Моравско-Силезского края Йозеф Белица заявил, что сейчас ищутся варианты, как заделать трещины, можно ли, например, засыпать их камнями.



Вода в Пршивозе начала подниматься уже ночью, но почему — было непонятно. «Начала распространяться информация о том, что ситуация стала более драматичной», — рассказал Кухарж ČTK. Мэр города добавил, что в нескольких местах в Пршивозе сообщается о просачивании грунтовых вод в здания. «Мы пытаемся все решить, но ситуация в большинстве районов Остравы критическая», — отметил мэр и поблагодарил все спасательные отряды, которые сейчас с большой отдачей работают в Остраве. «Пожалуйста, будьте терпеливы и осторожны. Это должно скоро закончиться», — написал мэр.





Однако жители Пршивоза недовольны руководством района, поскольку, по их словам, информация поступает с опозданием и все решается в последнюю минуту. Мэр отметил, что с ухудшением ситуации в Пршивозе борются с самого утра.