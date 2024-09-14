Две 50-метровые трещины в дамбе в месте слияния рек Опава и Одра. Вода из них заливает часть Остравы
16 сентября 2024
12:30
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В центре Остравы в районе Пршивоз в понедельник утром начала разливаться вода. В месте слияния рек Опава и Одра в дамбе появились две 50-метровые трещины. Поэтому пожарные немедленно начали эвакуацию жителей остравского района Пршивоз. Через трещины может протекать около 100 кубических метров воды в секунду. Люди недовольны тем, что город поздно узнал о трещине.
«В настоящее время продолжается эвакуация района Острава-Пршивоз. Причина эвакуации — затопление городского округа», — сообщила пресс-секретарь Моравско-Силезской пожарной охраны Камила Лангерова. Около 11:00 пожарные уже эвакуировали из Пршивоза более 70 человек. Они получили убежище в эвакуационном центре в Черна-Лоука.
У пожарных имеются аэрофотоснимки, на которых видно, что в месте слияния рек Опава и Одра на правом берегу Одры в насыпи имеются две большие трещины длиной около 50 метров. «Существует новый поток, и не совсем незначительный, в сторону Пршивоза, действующего коксохимического завода и других районов в этом направлении. Мы отслеживаем площадь территории, на которую сейчас влияет эта вода. Понятно, что будут спасательные операции и эвакуация», — резюмировал директор Моравско-Силезской пожарной части Радим Кухарж.
Губернатор Моравско-Силезского края Йозеф Белица заявил, что сейчас ищутся варианты, как заделать трещины, можно ли, например, засыпать их камнями.
Вода в Пршивозе начала подниматься уже ночью, но почему — было непонятно. «Начала распространяться информация о том, что ситуация стала более драматичной», — рассказал Кухарж ČTK. Мэр города добавил, что в нескольких местах в Пршивозе сообщается о просачивании грунтовых вод в здания. «Мы пытаемся все решить, но ситуация в большинстве районов Остравы критическая», — отметил мэр и поблагодарил все спасательные отряды, которые сейчас с большой отдачей работают в Остраве. «Пожалуйста, будьте терпеливы и осторожны. Это должно скоро закончиться», — написал мэр.
Однако жители Пршивоза недовольны руководством района, поскольку, по их словам, информация поступает с опозданием и все решается в последнюю минуту. Мэр отметил, что с ухудшением ситуации в Пршивозе борются с самого утра.
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