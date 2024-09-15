В затопленных городах Моравско-Силезского края зафиксированы случаи мародерства
17 сентября 2024
14:30
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Тремя инцидентами в затопленных населенных пунктах Моравско-Силезского края занимается полиция. Это произошло в пострадавших от воды районах: Опаве, Остраве и Крнове.
«Моравско-силезские полицейские на данный момент зафиксировали три случая имущественных преступлений в пострадавших от наводнения районах в связи с выполнением своих обязанностей на затопленных территориях», — сообщила во вторник утром пресс-секретарь полиции Павла Йироушкова.
Первое преступление произошло в понедельник в Остраве, где жертвой стала частная компания, а именно заправочная станция. Полиция все еще расследует это дело.
Второй инцидент произошел в Крнове в регионе Брунтал. Полиция здесь зафиксировала случай кражи имущества одной из местных компаний, пострадавшей от наводнения. «Полицейские задержали одного человека, у которого изъяли несколько кегов с корпоративной маркировкой. Следователи по уголовным делам работают по делу и возбудили уголовное дело по подозрению в краже», — пояснила Йироушкова.
Третий случай зарегистрирован полицией Опавы. «Во время дежурства в пострадавшем от наводнения районе Катержинки полиция зафиксировала движение людей в здании аптеки. На место немедленно был направлен кинолог полиции со служебной собакой, который обыскал здание и обнаружил двух скрывающихся людей», — рассказала представитель полиции.
Полиция обыскала место и изъяла товары, которые можно было украсть. «С задержанными мы проводим процессуальные действия, а уголовные следователи Опавы продолжают расследование», — резюмировала пресс-секретарь полиции.
В полиции отмечают, что за подобное мародерство предусмотрено наказание от восьми до двенадцати лет.
«Я решительно осуждаю эти действия! Это подлость некоторых личностей, пользующихся несчастьем людей, которым пришлось покинуть свои дома или предприятия из-за паводка. Полиция бескомпромиссна, и я верю, что этим эгоистичным ублюдкам грозит самое суровое наказание. Призываю всех: будьте уважительны и вежливы друг к другу», — добавил губернатор.
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