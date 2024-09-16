ФОТО: Столкновение двух поездов в Праге. На месте есть пострадавшие

«Нам сообщили о большом количестве раненых, это столкновение двух транспортных средств», — сообщил о происшествии представитель пожарной охраны Войтех Сосна.







Спасатели сообщили в соцсети, что столкновение произошло в районе Балабенки в Либни.





«Мы направляем на место инспектора, медиков и четыре спасательные бригады. По первой информации, 10-15 человек легко ранены», — добавили они.





Улица Чупрова полностью закрыта. Спасение пострадавших из поезда на мосту происходит с помощью высотных платформ и пожарных лестниц.





По имеющейся информации, столкнулись поезд линии S2, следовавший из Миловице в Масариково Надражи, и направлявшийся туда поезд KŽC Doprava.





Zdopravy.cz сообщил, что машинист компании KŽC Doprava «проехал на запрещающий сигнал участка и врезался сзади в поезд S2 Чешских железных дорог».