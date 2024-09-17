Школьницы от скуки разбирали заграждения от наводнений и бросали шурупы в реку

«Действия детей в возрасте от 9 до 12 лет заметили жители, которые вызвали полицию», — сказал Иржи Мацнер, представитель полиции Южной Чехии. Он не уточнил количество детей в группе.



«Дети от скуки разбирали запорные винты противопаводковых барьеров и бросали их в реку», — сказал представитель полиции.



Полиция задержала детей и передала их родителям.

«Если бы они были взрослыми, им грозило бы тюремное заключение за создание угрозы для окружающих», — добавил представитель полиции.



Полицейские также разбираются с другим случаем повреждения противопаводковых заграждений в Писеке, который произошел между 8 часами вечера 13 сентября и второй половиной следующего дня. Неизвестный злоумышленник с применением силы повредил около пяти десятков соединительных элементов на Топелецкой улице, а затем украл некоторые из них. Его действия причинили ущерб на сумму не менее 10 000 чешских крон.