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Школьницы от скуки разбирали заграждения от наводнений и бросали шурупы в реку

Анастасия Князева
18 сентября 2024
17:00
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Во вторник нескольким детям в возрасте от 9 до 12 лет стало скучно у реки Отава в Писеке, и они решили заняться разборкой паводковых барьеров. Девочки затем бросили шурупы в реку.
«Действия детей в возрасте от 9 до 12 лет заметили жители, которые вызвали полицию», — сказал Иржи Мацнер, представитель полиции Южной Чехии. Он не уточнил количество детей в группе.

«Дети от скуки разбирали запорные винты противопаводковых барьеров и бросали их в реку», — сказал представитель полиции.

Полиция задержала детей и передала их родителям. 
«Если бы они были взрослыми, им грозило бы тюремное заключение за создание угрозы для окружающих», — добавил представитель полиции.

Полицейские также разбираются с другим случаем повреждения противопаводковых заграждений в Писеке, который произошел между 8 часами вечера 13 сентября и второй половиной следующего дня. Неизвестный злоумышленник с применением силы повредил около пяти десятков соединительных элементов на Топелецкой улице, а затем украл некоторые из них. Его действия причинили ущерб на сумму не менее 10 000 чешских крон.
школы преступность Чехия

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