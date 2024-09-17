Россиянам грозит невозможность получить чешское гражданство: петиция против несправедливости

В парламенте Чехии обсуждается новый законопроект, вносящий изменения в Закон № 65/2022 Sb. и предполагающий отказ от российского гражданства как обязательное условие для получения гражданства Чешской Республики для россиян.





Для многих россиян поездка на родину для отказа от российского гражданства сопряжена с риском ареста за антивоенные взгляды. Мужчины в возрасте от 18 до 30 лет сталкиваются с дополнительной опасностью быть призванными на военную службу. Таким образом, попытка отказа от российского гражданства для многих обернется реальной угрозой их безопасности.





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Данный законопроект вызывает значительное беспокойство в правозащитной среде, так как противоречит европейским и международным стандартам в области прав человека. Эксперты уже заявили, что данное изменение нарушает критерии законности и принцип недискриминации на основании национальности.





Положение о недискриминации и возможные нарушения



С 2004 года Чехия является участником Европейской конвенции о гражданстве, которая запрещает государствам — членам ЕС требовать отказа от иного гражданства при получении их гражданства, если это невозможно или необоснованно. Более того, согласно Статье 21 Хартии Европейского союза об основных правах, дискриминация на основании национальности строго запрещена.



Тем не менее обсуждаемый законопроект предлагает, по сути, дискриминационное требование к одной конкретной группе — гражданам России. Активисты выступают против такой инициативы, утверждая, что поправка сформулирована юридически запутанно и может стать основанием для приостановки рассмотрения всех заявлений на получение чешского гражданства от граждан РФ. Это в свою очередь может нарушить принцип отсутствия обратной силы закона и лишить проживающих в Чехии россиян возможности стать гражданами страны на неопределенный срок.



Отсутствие обоснования для поправки



Авторы законопроекта заявляют, что поправка должна «защитить безопасность и внешнеполитические интересы Чешской Республики». Однако подробного объяснения того, каким образом предоставление гражданства лицам, давно проживающим в Чехии и уже интегрированным в чешское общество, может угрожать безопасности государства, нет. Более того, в действующем Законе о гражданстве Чехии уже содержатся меры, позволяющие отказать в гражданстве лицам, которые представляют угрозу безопасности.



Активисты подчеркивают, что предложенная поправка фактически вводит принцип коллективной ответственности, недопустимость которого была недавно отмечена Конституционным судом Чехии. В решении суда было указано, что санкции не должны распространяться на лиц, которые не связаны с правонарушением. В данном случае россияне, не причастные к началу войны, не должны нести коллективную ответственность за действия других лиц.



Многочисленные ограничения и риски



Эксперты также отмечают, что законопроект не учитывает сложность процесса отказа от российского гражданства. Многие россияне, особенно те, кто покинули страну из-за несогласия с нынешним политическим режимом, просто не могут отказаться от своего гражданства. Российское законодательство предусматривает ряд оснований, при которых отказ от гражданства невозможен. Например, если у человека есть неисполненные обязательства перед государством, он привлечен к уголовной ответственности или не имеет другого гражданства. Также требуется ряд документов, которые часто можно получить только в России.



Опасности коллективной ответственности



Организаторы сбора подписей отмечают, что граждане России, проживающие в Чехии, в подавляющем большинстве случаев выступают против войны, участвуют в антивоенной деятельности и помогают украинским беженцам. Поправка к закону может подорвать эти усилия и даже отвлечь внимание этих людей от борьбы с российской пропагандой. В результате принуждение к отказу от гражданства может привести к противоположному эффекту, заставив активистов замолчать и прекратить свою деятельность.



Ситуация осложняется еще и тем, что при отказе от российского гражданства многие рискуют стать апатридами (лицами без гражданства). Особенно это касается детей, которые не могут отказаться от российского гражданства без согласия родителей. Организаторы опасаются, что реализация этого законопроекта может иметь серьезные социальные последствия и ухудшить условия жизни интегрированных в чешское общество россиян.



Организаторы сбора подписей против дискриминации призывают обратить внимание на серьезные правовые и гуманитарные последствия этой поправки и призывают парламент Чехии отказаться от ее принятия. Они подчеркивают, что эти изменения несправедливо усложнят жизнь людей, которые выбрали Чехию своим домом, интегрировались в общество, соблюдают законы и разделяют европейские ценности.



Вместо дискриминации и коллективной ответственности следует ориентироваться на справедливое и индивидуальное рассмотрение заявлений на гражданство, основываясь на существующем законодательстве, защищающем безопасность Чешской Республики.





Ознакомиться с полным текстом поправки.