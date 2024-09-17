Россиянам грозит невозможность получить чешское гражданство: петиция против несправедливости
18 сентября 2024
13:35
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В парламенте Чехии обсуждается противоречивая поправка — граждане России могут столкнуться с дискриминацией при получении чешского гражданства. Подпишите петицию, чтобы остановить несправедливость.
В парламенте Чехии обсуждается новый законопроект, вносящий изменения в Закон № 65/2022 Sb. и предполагающий отказ от российского гражданства как обязательное условие для получения гражданства Чешской Республики для россиян.
Для многих россиян поездка на родину для отказа от российского гражданства сопряжена с риском ареста за антивоенные взгляды. Мужчины в возрасте от 18 до 30 лет сталкиваются с дополнительной опасностью быть призванными на военную службу. Таким образом, попытка отказа от российского гражданства для многих обернется реальной угрозой их безопасности.
С подробностями и юридическим анализом можно ознакомиться здесь.
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Подпишите петицию petice.com на против дискриминации.
Данный законопроект вызывает значительное беспокойство в правозащитной среде, так как противоречит европейским и международным стандартам в области прав человека. Эксперты уже заявили, что данное изменение нарушает критерии законности и принцип недискриминации на основании национальности.
Положение о недискриминации и возможные нарушения
С 2004 года Чехия является участником Европейской конвенции о гражданстве, которая запрещает государствам — членам ЕС требовать отказа от иного гражданства при получении их гражданства, если это невозможно или необоснованно. Более того, согласно Статье 21 Хартии Европейского союза об основных правах, дискриминация на основании национальности строго запрещена.
Тем не менее обсуждаемый законопроект предлагает, по сути, дискриминационное требование к одной конкретной группе — гражданам России. Активисты выступают против такой инициативы, утверждая, что поправка сформулирована юридически запутанно и может стать основанием для приостановки рассмотрения всех заявлений на получение чешского гражданства от граждан РФ. Это в свою очередь может нарушить принцип отсутствия обратной силы закона и лишить проживающих в Чехии россиян возможности стать гражданами страны на неопределенный срок.
Отсутствие обоснования для поправки
Авторы законопроекта заявляют, что поправка должна «защитить безопасность и внешнеполитические интересы Чешской Республики». Однако подробного объяснения того, каким образом предоставление гражданства лицам, давно проживающим в Чехии и уже интегрированным в чешское общество, может угрожать безопасности государства, нет. Более того, в действующем Законе о гражданстве Чехии уже содержатся меры, позволяющие отказать в гражданстве лицам, которые представляют угрозу безопасности.
Активисты подчеркивают, что предложенная поправка фактически вводит принцип коллективной ответственности, недопустимость которого была недавно отмечена Конституционным судом Чехии. В решении суда было указано, что санкции не должны распространяться на лиц, которые не связаны с правонарушением. В данном случае россияне, не причастные к началу войны, не должны нести коллективную ответственность за действия других лиц.
Многочисленные ограничения и риски
Эксперты также отмечают, что законопроект не учитывает сложность процесса отказа от российского гражданства. Многие россияне, особенно те, кто покинули страну из-за несогласия с нынешним политическим режимом, просто не могут отказаться от своего гражданства. Российское законодательство предусматривает ряд оснований, при которых отказ от гражданства невозможен. Например, если у человека есть неисполненные обязательства перед государством, он привлечен к уголовной ответственности или не имеет другого гражданства. Также требуется ряд документов, которые часто можно получить только в России.
Опасности коллективной ответственности
Организаторы сбора подписей отмечают, что граждане России, проживающие в Чехии, в подавляющем большинстве случаев выступают против войны, участвуют в антивоенной деятельности и помогают украинским беженцам. Поправка к закону может подорвать эти усилия и даже отвлечь внимание этих людей от борьбы с российской пропагандой. В результате принуждение к отказу от гражданства может привести к противоположному эффекту, заставив активистов замолчать и прекратить свою деятельность.
Ситуация осложняется еще и тем, что при отказе от российского гражданства многие рискуют стать апатридами (лицами без гражданства). Особенно это касается детей, которые не могут отказаться от российского гражданства без согласия родителей. Организаторы опасаются, что реализация этого законопроекта может иметь серьезные социальные последствия и ухудшить условия жизни интегрированных в чешское общество россиян.
Организаторы сбора подписей против дискриминации призывают обратить внимание на серьезные правовые и гуманитарные последствия этой поправки и призывают парламент Чехии отказаться от ее принятия. Они подчеркивают, что эти изменения несправедливо усложнят жизнь людей, которые выбрали Чехию своим домом, интегрировались в общество, соблюдают законы и разделяют европейские ценности.
Вместо дискриминации и коллективной ответственности следует ориентироваться на справедливое и индивидуальное рассмотрение заявлений на гражданство, основываясь на существующем законодательстве, защищающем безопасность Чешской Республики.
С 2004 года Чехия является участником Европейской конвенции о гражданстве, которая запрещает государствам — членам ЕС требовать отказа от иного гражданства при получении их гражданства, если это невозможно или необоснованно. Более того, согласно Статье 21 Хартии Европейского союза об основных правах, дискриминация на основании национальности строго запрещена.
Тем не менее обсуждаемый законопроект предлагает, по сути, дискриминационное требование к одной конкретной группе — гражданам России. Активисты выступают против такой инициативы, утверждая, что поправка сформулирована юридически запутанно и может стать основанием для приостановки рассмотрения всех заявлений на получение чешского гражданства от граждан РФ. Это в свою очередь может нарушить принцип отсутствия обратной силы закона и лишить проживающих в Чехии россиян возможности стать гражданами страны на неопределенный срок.
Отсутствие обоснования для поправки
Авторы законопроекта заявляют, что поправка должна «защитить безопасность и внешнеполитические интересы Чешской Республики». Однако подробного объяснения того, каким образом предоставление гражданства лицам, давно проживающим в Чехии и уже интегрированным в чешское общество, может угрожать безопасности государства, нет. Более того, в действующем Законе о гражданстве Чехии уже содержатся меры, позволяющие отказать в гражданстве лицам, которые представляют угрозу безопасности.
Активисты подчеркивают, что предложенная поправка фактически вводит принцип коллективной ответственности, недопустимость которого была недавно отмечена Конституционным судом Чехии. В решении суда было указано, что санкции не должны распространяться на лиц, которые не связаны с правонарушением. В данном случае россияне, не причастные к началу войны, не должны нести коллективную ответственность за действия других лиц.
Многочисленные ограничения и риски
Эксперты также отмечают, что законопроект не учитывает сложность процесса отказа от российского гражданства. Многие россияне, особенно те, кто покинули страну из-за несогласия с нынешним политическим режимом, просто не могут отказаться от своего гражданства. Российское законодательство предусматривает ряд оснований, при которых отказ от гражданства невозможен. Например, если у человека есть неисполненные обязательства перед государством, он привлечен к уголовной ответственности или не имеет другого гражданства. Также требуется ряд документов, которые часто можно получить только в России.
Опасности коллективной ответственности
Организаторы сбора подписей отмечают, что граждане России, проживающие в Чехии, в подавляющем большинстве случаев выступают против войны, участвуют в антивоенной деятельности и помогают украинским беженцам. Поправка к закону может подорвать эти усилия и даже отвлечь внимание этих людей от борьбы с российской пропагандой. В результате принуждение к отказу от гражданства может привести к противоположному эффекту, заставив активистов замолчать и прекратить свою деятельность.
Ситуация осложняется еще и тем, что при отказе от российского гражданства многие рискуют стать апатридами (лицами без гражданства). Особенно это касается детей, которые не могут отказаться от российского гражданства без согласия родителей. Организаторы опасаются, что реализация этого законопроекта может иметь серьезные социальные последствия и ухудшить условия жизни интегрированных в чешское общество россиян.
Организаторы сбора подписей против дискриминации призывают обратить внимание на серьезные правовые и гуманитарные последствия этой поправки и призывают парламент Чехии отказаться от ее принятия. Они подчеркивают, что эти изменения несправедливо усложнят жизнь людей, которые выбрали Чехию своим домом, интегрировались в общество, соблюдают законы и разделяют европейские ценности.
Вместо дискриминации и коллективной ответственности следует ориентироваться на справедливое и индивидуальное рассмотрение заявлений на гражданство, основываясь на существующем законодательстве, защищающем безопасность Чешской Республики.
Ознакомиться с полным текстом поправки.
Комментарии:
jonny 18 сентября 2024 15:11
как мне кажется - спецслужбы должны шпионов ловить, а отказывать вообще всем по факту гражданства (пола/религии/ориентации/происхождению) - это очень неправильно и считается вроде бы как дискриминацией и нарушением прав человека в ЕУ. А в общем, мне уже начинает казаться что и к украинцам, и к россиянам (имею в виду живущих в чехии и тех кто против путина) начинают относиться примерно одинаково. Украинцам-мужчинам 18-60 не продливают внж и пмж (если укр загранпаспорт закончился, а получить его ныне невозможно), россиянам (живущим 5+ лет в чехии и кто против путина) отменяют возможность даже подачи на чешское гражданство, на фоне этого сикорский (польша) предлагает лишить беженцев-мужчин пособия, уверяет что все укр мужчины обязаны там воевать, и искать пути по их возвращению. Окамура тоже масла в огонь подливает, все как всегда - принцип "разделяй и властвуй".
paylina 18 сентября 2024 15:33
Разве сейчас для выхода из гражданства обязательно посещать страну, не достаточно предоставить документы в консульство? Но авторы петиции правы: это тот случай, когда Россия по своему обыкновению, поняв, что судьба людей зависит от ее решения, может устроить любую гадость. Мужчинам скажет, что сначала отдай-ка долг родине, сынок, сходи на войну, без этого никакого тебе выхода из гражданства. Людям, которые выражали протестную позицию, состояли и состоят в различных "экстремистских" и "нежелательных" организациях или донатили им и Украине - а таких много, - скажут, что выход из гражданства без посещения страны невозможен, приезжайте. Но уже было несколько случаев, когда из Чехии зачем-то приезжали в Россию и были схвачены по надуманным уголовным делам. Понятно, что люди боятся рисковать свободой. Ну а всем остальным просто скажет: ваша гарантия получения другого гражданства - не гарантия, не убедили, по закону имеем право отказать в выходе, раз у вас нет другого гражданства - и что вы нам сделаете? Перспектива приостановки рассмотрения заявлений на неопределенный срок тоже непонятно на каком основании. В "принцип коллективной ответственности" людей, которые виноваты лишь в том, что при рождении не выиграли в географическую лотерею и родились в стране, которую не выбирали, я не верю. И не понимаю, по какой логике за преступления людей, которые живут в России, надо наказывать людей, которые сделали осознанный выбор уехать и жить в другой стране. Есть лишь личная ответственность - то, что ты делаешь сам, каких взглядов придерживаешься, на чьей стороне стоишь и кому помогаешь. Но проверить каждого подающего на гражданство, выявить нежелательных лиц и отказать можно и в индивидуальном порядке. Это вообще-то работа соответствующих органов. Ну и даже без этих факторов, если страна разрешила двойное гражданство - то будьте любезны давать его всем или никому без исключений. А то эти прецеденты дискриминации граждан отдельных стран плохо пахнут и в перспективе могут сказаться на всех иностранцах. Наберет популярность какой-нибудь Окамура или Украина после войны договорится с ЕС о программе по возвращению соотечественников - и начнется: а вот вам надо ехать страну восстанавливать, а вам мы ПМЖ не дадим - посидите на ВНЖ лет двадцать пять... Чехам только дай волю. Главный анекдот, что папаша автора поправки, Вацлав Экснер - старый коммунист и при СССР процветал, даже после Бархатной революции не отказался от коммунистических и пророссийских идей, состоял в KSČM и сыночка своего в политику протащил. А сыночек теперь ради карьеры национал-патриота из себя строит.
jonny 18 сентября 2024 16:21
насколько я знаю выход из гражданства что украины, что россии, - весьма трудный и долговременный процесс. В украине, даже выполнив все условия (отсутствия долгов, гора справок и выписок, сдача внутреннего паспорта, наличие нового гражданства) - выйти из гражданства невозможно до подписи президента (а он с 2022 не подписывает, насколько я знаю). У россиян ситуация наверняка аналогичная, плюс вопросы насчет лояльности будут наверняка. 40 тысяч россиян немалое количество, это и реальный бизнес и налоги для чехии. Если принять такую поправку то люди вероятнее всего просто уедут, и к декларируемым евросоюзом (и чехией) "ценностям" появятся вопросы. Мне кажется что вариант "честни проглашени" был бы наиболее оптимальным методом решения этой ситуации. Если далее россиянин с чешским гражданством где-то попался, то явно он соврал в проглашени - что основа для лишения чешского гражданства. И тогда это проглашени можно достать и показать. Я вот лично знаю несколько россиян в чехии, которые помогали укр беженцам, и донатили на ВСУ, поддерживают украину в соц сетях, и так далее. Мне кажется что путь домой им закрыт, если они попробуют поехать за бумагами - то вероятный исход - тюрьма или армия. Поэтому считаю что европейский путь должен отличаться от диктаторского пути путина, надо давать людям шанс. Иначе чем мы лучше них.
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