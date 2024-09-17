ФОТО: В Карловых Варах автобус съехал с пятиметровой насыпи на железнодорожные пути, есть раненые

Новости 420on 19 сентября 2024 09:00 532

В результате дорожно-транспортного происшествия в Карловых Варах автобус съехал с насыпи высотой несколько метров на железнодорожное полотно. По первой информации, ранены 17 человек. Пожарные сначала сообщили, что автобус упал на рельсы с моста, позже уточнили, что это была насыпь.