Депортация боеспособных украинцев из ЕС невозможна, заявил еврокомиссар

«Это невозможно в соответствии с Директивой о временной защите. Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и обсудим с украинскими властями и правительством, как лучше это сделать. Мы никого из ЕС выгонять не будем», — ответила она в интервью на вопрос о принудительном возвращении украинских мужчин.





Ряд представителей стран — членов ЕС уже выразили поддержку этой идее. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, например, призвал в среду европейские страны прекратить выплачивать пособия украинским мужчинам, вынуждая их вернуться. Эту идею поддержал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.





В Минобороны Эстонии в свою очередь прокомментировали этот вопрос, заявив, что уже сотрудничают с украинским правительством и в настоящее время «проверяют, что об этом говорит международное право и как оно может действовать». Скорее всего, теперь Киев должен рассчитывать только на добровольное возвращение людей, способных воевать.