Депортация боеспособных украинцев из ЕС невозможна, заявил еврокомиссар
21 сентября 2024
09:00
766
Подлежащих призыву украинцев не будут депортировать с территории Евросоюза, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон в интервью Радио Свободная Европа. По ее словам, ЕС не может дискриминировать украинцев, которым предоставлена временная защита, по признаку возраста, пола и военной службы.
«Это невозможно в соответствии с Директивой о временной защите. Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и обсудим с украинскими властями и правительством, как лучше это сделать. Мы никого из ЕС выгонять не будем», — ответила она в интервью на вопрос о принудительном возвращении украинских мужчин.
Ряд представителей стран — членов ЕС уже выразили поддержку этой идее. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, например, призвал в среду европейские страны прекратить выплачивать пособия украинским мужчинам, вынуждая их вернуться. Эту идею поддержал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
В Минобороны Эстонии в свою очередь прокомментировали этот вопрос, заявив, что уже сотрудничают с украинским правительством и в настоящее время «проверяют, что об этом говорит международное право и как оно может действовать». Скорее всего, теперь Киев должен рассчитывать только на добровольное возвращение людей, способных воевать.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
469
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПОЛЬШИ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ ПО КРЫМУ. УКРАИНА И РОССИИЯ НЕ СОГЛАСНЫ
Крым может стать ключевым пунктом в возможных мирных переговорах между Россией и Украиной, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он предлагает демилитаризировать полуостров и...
21:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
2869
НЕТ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА И НЕВОЗМОЖНО ВЫЙТИ. ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА 11 ДОМОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С ДЕМЕНЦИЕЙ
Было опубликовано обобщение отдельных результатов расследования. В двух из 11 учреждений были обнаружены серьезные недостатки.
19:30
20 СЕНТЯБРЯ 2024
931
За первые семь месяцев этого года продажи электромобилей в Чехии выросли на 44% до 4 987 машин. Спрос на гибридные автомобили вырос на 36% и составил 30 238 единиц. Из них 3 498 были plug-in...
18:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
490
В первом полугодии этого года бюро по трудоустройству потратило почти 9,9 млрд крон на жилищные пособия. Это на 20% больше, чем год назад, и почти в три раза больше, чем три года назад, следует из...
16:30
20 СЕНТЯБРЯ 2024
1745
По оценкам Министерства охраны окружающей среды, в Чехии только 17% использованных ПЭТ-бутылок идут на производство новых, а железные банки вовсе не используются. Собранные отходы, как правило,...
14:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
1739
Молодая девушка из Праги 10 долгое время не выходила из дома. Сосед посчитал это подозрительным и обратился в полицию. В итоге выяснилось, что девушка стала жертвой убийцы. Подозреваемый —...
11:30
20 СЕНТЯБРЯ 2024
447
Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в пятницу утром, где обсудит европейскую поддержку Украины и подготовку страны к зиме.
10:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
690
Карлов мост в Праге в очередной раз стал целью неизвестного вандала. На перилах моста, возле статуи Святой Варвары, появилась надпись, сделанная зеленой краской.
09:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
1718
Вечером в четверг пражским пожарным сообщили, что возле пражского острова Штванице машина упала в реку Влтаву. Оказалось, что это произошло по вине ребенка, который находился в микроавтобусе в это...
08:00
20 СЕНТЯБРЯ 2024
470
Полугосударственная энергетическая компания ČEZ установит стратегическое сотрудничество с Rolls-Royce в области разработки малых модульных реакторов. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) сообщил...
19:10
19 СЕНТЯБРЯ 2024
1528
19 сентября Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, призывающую все государства Европейского союза снять действующие ограничения Украины на стрельбу западным...
18:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
884
Мир полон интересной информации, и большую ее часть лучше всего отображают графики или инфографика. Аналитик XTB Томаш Вранка выбирает те, которые больше всего привлекли его внимание.
16:30
19 СЕНТЯБРЯ 2024
693
В конце этой и начале следующей недели будет преобладать приятная солнечная погода, а температура воздуха во второй половине дня поднимется до по-летнему теплой границы. Во вторник вернутся дожди,...
15:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
3407
УКРАИНЦЫ В ЧЕХИИ ПОМОГАЮТ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ, СТРАНА ПРЕДОСТАВИЛА СПАСАТЕЛЕЙ И МАТЕРИАЛЫ
Украинцы, живущие в Чехии, помогают с уборкой поваленных деревьев после наводнений, а также оказывают помощь продуктами питания и финансовыми средствами. Однако в социальных сетях приходится...
13:00
19 СЕНТЯБРЯ 2024
358
Из-за наводнений Министерство финансов подготовит поправки к государственному бюджету этого года. Дефицит увеличится на 30 миллиардов крон — до 282 миллиардов крон. Расходы государственного бюджета...