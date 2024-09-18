Полиция в Праге задержала убийцу 19-летней девушки

В конце августа этого года детективы пражского отдела убийств начали расследование исчезновения 19-летней девушки из Праги. В полицию обратился сосед, который не видел ее более двух недель и постоянно слышал лай собаки из семейного дома.





Криминалисты посчитали ее исчезновение подозрительным, что подтвердили, в том числе, несколько подозрительных операций по банковскому счету. При этом они заподозрили, что она стала жертвой преступления.





«Мы возбудили уголовное дело, направленное на ее розыск. То есть классический обыск, оценка ее окружения и поиск свидетелей. В ходе обыска дома, который проводился в начале сентября, мы обнаружили тело девушки», — рассказал следователь по делу об убийстве Иржи Хакер.





Лишь генетический анализ подтвердил, что это пропавшая девушка. Хакер не захотел уточнять, как погибла пропавшая женщина. «Это знаем только мы и преступник», — ответил он. Он даже не уточнил, где именно в доме ее нашли. Точное время смерти они определят с помощью экспертов.





Главный подозреваемый — 22-летний бывший парень убитой. В середине сентября он был задержан оперативным подразделением в неустановленном месте. «Обвиняемый привлечен к ответственности за особо тяжкое преступление — убийство и ему грозит исключительное наказание», — добавил следователь. По его словам, мужчина частично признал, что причастен к смерти бывшей девушки.