После бабьего лета в Чехии похолодает

В понедельник будет ясно, температура поднимется до 20—25°C, что станет самым высоким показателем за всю неделю.





«Первая осенняя неделя принесет постепенное похолодание. В конце рабочей недели будет ветрено, порывы ветра чаще всего будут составлять от 55 до 70 км/ч, поэтому ощущение температуры будет снижено», — сказала метеоролог Дагмар Хонсова.





Во вторник на большей части территории страны пройдут дожди или ливни, а иногда даже грозы. Будет облачно или пасмурно, утром ожидается температура от 13 до 9°C, днем ​​максимум 20 °C.





В среду ситуация будет выглядеть аналогично. Начало дня будет переменчиво ясным, с запада постепенно придет облачность, местами пройдут дожди и ливни. Днем температура повысится до 17-22°C.





В четверг будет на градус меньше. Метеорологи ожидают утром от 14 до 10°C, возможны дожди.





В пятницу также местами пройдут дожди, температура утром будет колебаться от 14 до 10 градусов, днем ​​от 14 до 18 градусов.





Понижение температуры произойдет в субботу и воскресенье. «На выходных следует ожидать заморозков», — сказала Хонсова. Хотя днем ​​будет 11–15 °C, утром температура может упасть до 2–3 °C. Оба дня будет облачно или переменно облачно, местами пройдут дожди, которые постепенно прекратятся.