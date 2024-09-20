После бабьего лета в Чехии похолодает
23 сентября 2024
10:00
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Солнечное начало недели продлится недолго. Лето закончится в понедельник с температурой выше 20°C, но уже во вторник в Чехии будет пасмурно и прохладно. Холодный фронт придет в Чехию. В связи с этим вторая половина недели будет дождливой, могут появиться утренние туманы, а в конце недели кое-где появятся первые заморозки.
В понедельник будет ясно, температура поднимется до 20—25°C, что станет самым высоким показателем за всю неделю.
«Первая осенняя неделя принесет постепенное похолодание. В конце рабочей недели будет ветрено, порывы ветра чаще всего будут составлять от 55 до 70 км/ч, поэтому ощущение температуры будет снижено», — сказала метеоролог Дагмар Хонсова.
Во вторник на большей части территории страны пройдут дожди или ливни, а иногда даже грозы. Будет облачно или пасмурно, утром ожидается температура от 13 до 9°C, днем максимум 20 °C.
В среду ситуация будет выглядеть аналогично. Начало дня будет переменчиво ясным, с запада постепенно придет облачность, местами пройдут дожди и ливни. Днем температура повысится до 17-22°C.
В четверг будет на градус меньше. Метеорологи ожидают утром от 14 до 10°C, возможны дожди.
В пятницу также местами пройдут дожди, температура утром будет колебаться от 14 до 10 градусов, днем от 14 до 18 градусов.
Понижение температуры произойдет в субботу и воскресенье. «На выходных следует ожидать заморозков», — сказала Хонсова. Хотя днем будет 11–15 °C, утром температура может упасть до 2–3 °C. Оба дня будет облачно или переменно облачно, местами пройдут дожди, которые постепенно прекратятся.
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