Предложение министерства: можно будет иметь три растения каннабиса для личного использования
23 сентября 2024
22:00
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Предполагаемая легализация касается только выращивания для личного использования людьми старше 21 года. На законных основаниях можно будет хранить до 50 граммов сухой марихуаны дома и 25 граммов вне дома. Это учитывается в поправке к уголовному законодательству, которую Министерство юстиции сегодня направило правительству.
«В этом отношении предложение пересматривает вопрос о том, какие действия вообще должны быть преступными, и либерализирует сегодняшнее регулирование, где некоторые действия сегодня квалифицируются как правонарушения, а некоторые действия полностью легализованы», — резюмировали министерство в презентационном отчете. Частичная легализация самовыращивания была оправдана изменением общественного восприятия вреда употребления марихуаны взрослыми людьми в рекреационных целях.
В настоящее время пять растений каннабиса или десять граммов сухого вещества считаются количеством, которое может считаться преступлением. Меньшее количество — это правонарушение. Министерство хочет установить границу между проступком и уголовным преступлением на уровне пяти растений каннабиса, 100 граммов сухого вещества, если оно есть у человека дома, или 50 граммов, если оно находится вне дома.
За преступление, связанное с несанкционированным выращиванием, сбором или переработкой каннабиса, то есть более пяти растений, или за хранение большего, чем указано, количества сухого вещества для личного пользования, наказание составит максимум шесть месяцев тюремного заключения. За хранение других наркотических или психотропных веществ для личного пользования в сверхмалых количествах — до двух лет лишения свободы.
Международные договоры и правила Евросоюза также указывают, что выращивание и последующая переработка растения каннабис для личного пользования может наказываться менее строго, чем производство других наркотических и психотропных веществ, заявили в министерстве.
В то же время предложение увеличивает возможные штрафы за преступления, связанные с наркотиками, с 15 000 до 50 000 крон.
Поправка в Уголовный кодекс также вносит изменения в уголовную ответственность за незаконное производство наркотиков: в более серьезных случаях нижний предел наказания снижается с восьми лет до пяти или с десяти лет до восьми.
Что касается преступления распространения наркозависимости, то есть склонения другого человека к употреблению вызывающего привыкание вещества, в предложении представлены два варианта. Первый предполагает сохранение нынешнего состояния, когда такое поведение является преступным по отношению к кому-либо. Согласно второму, преступными будут только действия, направленные против детей.
В настоящее время пять растений каннабиса или десять граммов сухого вещества считаются количеством, которое может считаться преступлением. Меньшее количество — это правонарушение. Министерство хочет установить границу между проступком и уголовным преступлением на уровне пяти растений каннабиса, 100 граммов сухого вещества, если оно есть у человека дома, или 50 граммов, если оно находится вне дома.
За преступление, связанное с несанкционированным выращиванием, сбором или переработкой каннабиса, то есть более пяти растений, или за хранение большего, чем указано, количества сухого вещества для личного пользования, наказание составит максимум шесть месяцев тюремного заключения. За хранение других наркотических или психотропных веществ для личного пользования в сверхмалых количествах — до двух лет лишения свободы.
Международные договоры и правила Евросоюза также указывают, что выращивание и последующая переработка растения каннабис для личного пользования может наказываться менее строго, чем производство других наркотических и психотропных веществ, заявили в министерстве.
В то же время предложение увеличивает возможные штрафы за преступления, связанные с наркотиками, с 15 000 до 50 000 крон.
Поправка в Уголовный кодекс также вносит изменения в уголовную ответственность за незаконное производство наркотиков: в более серьезных случаях нижний предел наказания снижается с восьми лет до пяти или с десяти лет до восьми.
Что касается преступления распространения наркозависимости, то есть склонения другого человека к употреблению вызывающего привыкание вещества, в предложении представлены два варианта. Первый предполагает сохранение нынешнего состояния, когда такое поведение является преступным по отношению к кому-либо. Согласно второму, преступными будут только действия, направленные против детей.
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