Гражданину Чехии предъявлены обвинения в Австрии: он выдавал себя за полицейского и украл 137 500 евро

По данным следствия, чех звонил своим жертвам в несколько австрийских земель и выманивал у них деньги, например, утверждая, что он как сотрудник полиции собирает залог за одного из их знакомых, который совершил дорожно-транспортное происшествие.



Когда в августе обвиняемый собирался забрать деньги у очередной жертвы, полиция уже шла по пятам и арестовала его.