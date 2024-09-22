Гражданину Чехии предъявлены обвинения в Австрии: он выдавал себя за полицейского и украл 137 500 евро
24 сентября 2024
08:00
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39-летний чех обвиняется в том, что в Австарии он выдавал себя за сотрудника полиции и вымогал у девяти жертв в общей сложности 137 500 евро (3,45 миллиона чешских крон). Как сообщило сегодня информационное агентство APA, мужчина признался в совершении преступлений и сейчас находится под стражей в Вене.
По данным следствия, чех звонил своим жертвам в несколько австрийских земель и выманивал у них деньги, например, утверждая, что он как сотрудник полиции собирает залог за одного из их знакомых, который совершил дорожно-транспортное происшествие.
Когда в августе обвиняемый собирался забрать деньги у очередной жертвы, полиция уже шла по пятам и арестовала его.
Когда в августе обвиняемый собирался забрать деньги у очередной жертвы, полиция уже шла по пятам и арестовала его.
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