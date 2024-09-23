Турист в центре Праги убил мужчину, разбив ему о голову бутылку водки
24 сентября 2024
16:30
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Субботний инцидент между двумя группами туристов в центре Праги закончился смертью мужчины. В ходе драки один из них разбил бутылку водки о голову другого туриста. После этого пострадавшего с травмами доставили на машине скорой помощи в больницу, где он позже скончался. Полиция нашла и арестовала подозреваемого.
Инцидент, который зафиксировала камера наблюдения, произошел в субботу вечером на улице Národní třída в Праге.
«Там встретились две группы туристов, которые были в Праге на выходных. Поначалу все было спокойно и туристы нормально общались. Потом между ними произошла размолвка, и один из них ударил другого по голове бутылкой водки», — сообщил во вторник представитель полиции Ян Данек.
По версии следствия, удар был настолько сильным, что нападавший сразу упал на землю, после чего скончался после транспортировки в больницу.
Полиция разыскивала нападавшего. «Была начата обширная операция, и через несколько часов им удалось выследить подозреваемого и арестовать его перед отелем в Праге 2, где он остановился», — сказал Данек.
Детективы обвинили 26-летнего мужчину в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, за что ему грозит до шестнадцати лет лишения свободы. Суд также примет решение по предложению о заключении его под стражу. Национальность туристов в полиции не раскрыли.
«Там встретились две группы туристов, которые были в Праге на выходных. Поначалу все было спокойно и туристы нормально общались. Потом между ними произошла размолвка, и один из них ударил другого по голове бутылкой водки», — сообщил во вторник представитель полиции Ян Данек.
По версии следствия, удар был настолько сильным, что нападавший сразу упал на землю, после чего скончался после транспортировки в больницу.
Полиция разыскивала нападавшего. «Была начата обширная операция, и через несколько часов им удалось выследить подозреваемого и арестовать его перед отелем в Праге 2, где он остановился», — сказал Данек.
Детективы обвинили 26-летнего мужчину в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, за что ему грозит до шестнадцати лет лишения свободы. Суд также примет решение по предложению о заключении его под стражу. Национальность туристов в полиции не раскрыли.
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