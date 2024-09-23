Как в фильмах Тарантино: сотрудник обменного пункта стрелял в нападавших, трое получили ранения
25 сентября 2024
14:00
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Резкий звук нескольких выстрелов напугал жителей Бржецлава во вторник вечером. Троица преступников ограбила один из местных обменных пунктов, а затем скрылась в Австрии с суммой около двух миллионов крон. Сотрудник обменного пункта защищался с помощью законного оружия, он ранил одного из нападавших. Сам работник и его коллега тоже были ранены.
«При выходе из заведения на работников обменного пункта напали трое мужчин в масках и попытались украсть имевшиеся у них наличные в разных валютах. Злоумышленникам удалось заполучить рюкзак с деньгами. Затем они прыгнули в автомобиль Opel и направились в сторону Австрии», — описал ситуацию представитель полиции Богумил Малашек.
«Дежурный патруль полиции пытался остановить проезжающий автомобиль на пограничном переходе. Преступники, направлявшиеся в сторону деревни Рейнталь, не отреагировали на указание полицейских остановиться и продолжили путь дальше вглубь страны. Впоследствии к преследованию через границу присоединились и другие патрули из Бржецлава. Сотрудничающие австрийские коллеги уже располагали информацией об убегающем автомобиле. Патрулям удалось остановить машину с грабителями возле деревни Кецельсдорф», — продолжил собеседник агентства.
Одному из троих грабителей удалось на время скрыться, но через несколько десятков минут он был пойман австрийской полицией. Полиция изъяла два миллиона наличными.
«Мы продолжаем расследование дела, которое квалифицируется как ограбление с соучастием, и в то же время сотрудничаем с нашими австрийскими коллегами», — заключил Малашек.
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