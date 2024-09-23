Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Как в фильмах Тарантино: сотрудник обменного пункта стрелял в нападавших, трое получили ранения

Новости 420on
25 сентября 2024
14:00
422
Резкий звук нескольких выстрелов напугал жителей Бржецлава во вторник вечером. Троица преступников ограбила один из местных обменных пунктов, а затем скрылась в Австрии с суммой около двух миллионов крон. Сотрудник обменного пункта защищался с помощью законного оружия, он ранил одного из нападавших. Сам работник и его коллега тоже были ранены.
«При выходе из заведения на работников обменного пункта напали трое мужчин в масках и попытались украсть имевшиеся у них наличные в разных валютах. Злоумышленникам удалось заполучить рюкзак с деньгами. Затем они прыгнули в автомобиль Opel и направились в сторону Австрии», — описал ситуацию представитель полиции Богумил Малашек.

«Дежурный патруль полиции пытался остановить проезжающий автомобиль на пограничном переходе. Преступники, направлявшиеся в сторону деревни Рейнталь, не отреагировали на указание полицейских остановиться и продолжили путь дальше вглубь страны. Впоследствии к преследованию через границу присоединились и другие патрули из Бржецлава. Сотрудничающие австрийские коллеги уже располагали информацией об убегающем автомобиле. Патрулям удалось остановить машину с грабителями возле деревни Кецельсдорф», — продолжил собеседник агентства.

Одному из троих грабителей удалось на время скрыться, но через несколько десятков минут он был пойман австрийской полицией. Полиция изъяла два миллиона наличными.

«Мы продолжаем расследование дела, которое квалифицируется как ограбление с соучастием, и в то же время сотрудничаем с нашими австрийскими коллегами», — заключил Малашек.
преступность ограбление Чехия обменник
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
285
ОБЩЕСТВО
ZÁSILKOVNA ЧЕРЕЗ ГОД НАКОНЕЦ-ТО ДОСТАВИЛА ПОСЫЛКИ, ЗАСТРЯВШИЕ В ДЕПО ПОД ЛИБЕРЦЕМ
11:30
25 СЕНТЯБРЯ 2024
771
ОБЩЕСТВО
КАТАСТРОФА. В ЧЕШСКОЙ СТОЛИЦЕ НЕКОМУ УЧИТЬ ДЕТЕЙ
10:00
25 СЕНТЯБРЯ 2024
871
ОБЩЕСТВО
УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ НЕДОСТАТОЧНО, АРЕНДНАЯ ПЛАТА РАСТЕТ БЫСТРЕЕ
22:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
649
ОБЩЕСТВО
В ОСТРАВЕ БУДЕТ СОЗДАНО 2 000 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК БУДЕТ РАСШИРЕН
18:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1427
ЭКОНОМИКА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА: СКОЛЬКО ЧЕХИ ОТКЛАДЫВАЮТ НА ПЕНСИЮ
16:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
2156
ОБЩЕСТВО
ТУРИСТ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ УБИЛ МУЖЧИНУ, РАЗБИВ ЕМУ О ГОЛОВУ БУТЫЛКУ ВОДКИ
13:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
678
ПОЛИТИКА
БАРТОШ БУДЕТ СНЯТ С ПОСТА МИНИСТРА ЗА ПРОВАЛ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
12:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1344
ПОЛИТИКА
ЗЕЛЕНСКИЙ: «КОНЕЦ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
11:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1126
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: «УКРАИНА ДОЛЖНА РЕАЛИСТИЧНО ОЦЕНИВАТЬ СВОИ ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ»
10:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
764
ЭКОНОМИКА
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ В ЕВРОЗОНЕ НЕОЖИДАННО УПАЛА В СЕНТЯБРЕ, ГЕРМАНИЯ НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ РЕЦЕССИИ
09:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1305
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ ЗАНИМАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ У НЕБАНКОВСКИХ КОМПАНИЙ
08:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
652
ОБЩЕСТВО
ГРАЖДАНИНУ ЧЕХИИ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ В АВСТРИИ: ОН ВЫДАВАЛ СЕБЯ ЗА ПОЛИЦЕЙСКОГО И УКРАЛ 137 500 ЕВРО
22:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
894
ОБЩЕСТВО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА: МОЖНО БУДЕТ ИМЕТЬ ТРИ РАСТЕНИЯ КАННАБИСА ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
21:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
3399
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОДСКАЖЕТ, ЗА ЧТО ВЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
19:30
23 СЕНТЯБРЯ 2024
577
ОБЩЕСТВО
САМОЗАНЯТЫЕ И КОНТРАКТНЫЕ РАБОТНИКИ ТАКЖЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО НА ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ