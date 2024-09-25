За 6 месяцев 2024 года население Чехии сократилось на 21 500 человек

Об этом сообщило сегодня Чешское статистическое управление (ČSÚ).





Число новых рождений в первом полугодии этого года сократилось на десятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по июнь этого года родились 41 600 детей, сказала Михаэла Немечкова из Департамента демографической статистики ČSÚ. При этом с такой же интенсивностью в предыдущие два года рождаемость падала, добавила она. Наиболее существенно — на 15% — сократилось число детей, рожденных у женщин в возрастной группе от 25 до 29 лет.





С начала года по конец июня в Чехии умерло 55 500 человек, то есть примерно на 13 900 больше, чем родилось. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число смертей было на 3% ниже. Большинство умерших мужчин были в возрасте от 75 до 79 лет, а женщины — от 80 до 84 лет.





В первом полугодии в Чехию из-за границы иммигрировали 62 700 человек, что на 13 800 меньше, чем в прошлом году. Напротив, за границу уехали 70 200 человек. В результате миграции Чехия потеряла более 7 500 жителей.





Причиной снижения стало прежде всего прекращение пребывания беженцев, срок временной защиты которых истек в конце марта и которые не обращались за ее продлением.





За первые шесть месяцев этого года поженились 18 600 пар, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В годовом исчислении новых браков было меньше во всех календарных месяцах, за исключением апреля.





По предварительным данным, в первом полугодии было расторгнуто 10 500 браков. Почти у 58% из них на момент развода был хотя бы один общий несовершеннолетний ребенок.