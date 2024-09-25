За 6 месяцев 2024 года население Чехии сократилось на 21 500 человек
27 сентября 2024
13:00
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В первой половине этого года население Чехии сократилось на 21 500 человек до 10,88 млн человек. По большей части этому способствовало преобладание умерших над вновь родившимися. Внешняя миграция также показала отрицательный результат. По сравнению с первой половиной 2023 года в этом году было значительно меньше рождений и браков.
Об этом сообщило сегодня Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Число новых рождений в первом полугодии этого года сократилось на десятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В период с января по июнь этого года родились 41 600 детей, сказала Михаэла Немечкова из Департамента демографической статистики ČSÚ. При этом с такой же интенсивностью в предыдущие два года рождаемость падала, добавила она. Наиболее существенно — на 15% — сократилось число детей, рожденных у женщин в возрастной группе от 25 до 29 лет.
С начала года по конец июня в Чехии умерло 55 500 человек, то есть примерно на 13 900 больше, чем родилось. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число смертей было на 3% ниже. Большинство умерших мужчин были в возрасте от 75 до 79 лет, а женщины — от 80 до 84 лет.
В первом полугодии в Чехию из-за границы иммигрировали 62 700 человек, что на 13 800 меньше, чем в прошлом году. Напротив, за границу уехали 70 200 человек. В результате миграции Чехия потеряла более 7 500 жителей.
Причиной снижения стало прежде всего прекращение пребывания беженцев, срок временной защиты которых истек в конце марта и которые не обращались за ее продлением.
За первые шесть месяцев этого года поженились 18 600 пар, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В годовом исчислении новых браков было меньше во всех календарных месяцах, за исключением апреля.
По предварительным данным, в первом полугодии было расторгнуто 10 500 браков. Почти у 58% из них на момент развода был хотя бы один общий несовершеннолетний ребенок.
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