Работодатель не застал сотрудника на больничном дома. Что ему грозит?
27 сентября 2024
14:00
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Если работник по причине болезни временно не может работать, работодатель выплачивает ему компенсацию по заработной плате за первые 14 дней. Однако представитель работодателя также может в это время посетить такого сотрудника, чтобы проверить, соблюдает ли он установленный режим.
Чем рискует работник на больничном, если его не будет дома при проверке работодателем по месту жительства, или по адресу, который он указал в качестве места нахождения во время болезни?
Как заявили в Администрации социального обеспечения Чехии, в период, когда работодатель выплачивает компенсацию нетрудоспособному работнику, то есть в первые 14 дней, он может проверить соблюдение установленного режима сам, либо сделать запрос в районное управление социальной защиты. Если сотрудник нарушает установленный режим больничного, работодатель может уменьшить или отозвать ему компенсацию по заработной плате в первые 14 календарных дней, добавляют в администрации.
Компенсация заработной платы выплачивается на основании предъявления документов о временной нетрудоспособности.
Компенсация заработной платы, предоставленная в течение первых 14 календарных дней нетрудоспособного лица, не включается в размер пособия согласно Трудовому кодексу. Страховые взносы по социальному или медицинскому страхованию не уплачиваются из заработной платы до размера законного права. Работодатель может увеличить размер компенсации заработной платы сверх размера, установленного законом.
Как заявили в Администрации социального обеспечения Чехии, в период, когда работодатель выплачивает компенсацию нетрудоспособному работнику, то есть в первые 14 дней, он может проверить соблюдение установленного режима сам, либо сделать запрос в районное управление социальной защиты. Если сотрудник нарушает установленный режим больничного, работодатель может уменьшить или отозвать ему компенсацию по заработной плате в первые 14 календарных дней, добавляют в администрации.
Компенсация заработной платы выплачивается на основании предъявления документов о временной нетрудоспособности.
Компенсация заработной платы, предоставленная в течение первых 14 календарных дней нетрудоспособного лица, не включается в размер пособия согласно Трудовому кодексу. Страховые взносы по социальному или медицинскому страхованию не уплачиваются из заработной платы до размера законного права. Работодатель может увеличить размер компенсации заработной платы сверх размера, установленного законом.
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