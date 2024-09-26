Осенняя погода в Чехии дает о себе знать
30 сентября 2024
09:00
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С наступлением октября осенняя погода начнет все сильнее заявлять о себе. С понедельника начнет увеличиваться облачность и осадки, преобладать понижение температуры. Зонтики нам понадобятся до конца рабочей недели, рассказала метеоролог Дагмар Гонсова.
В начале недели местами на северо-востоке Чехии могут наблюдаться заморозки, после чего ночью будет больше облаков, а утром температура не будет такой низкой. Метеорологи ожидают, что в течение рабочей недели температура будет ниже средней. Лишь в следующие выходные облачность и осадки начнут уменьшаться.
В понедельник днем облачность усилится с запада, а ближе к вечеру будет пасмурно, местами пойдет дождь. Дневные температуры будут лишь немного выше воскресных — от 12 до 16°C, но все равно останутся ниже среднего.
Во вторник будет переменная облачность, днем в Чехии будет пасмурно, местами ливни или дожди. Температура утром от 8 до 4°С, на востоке до 1°С, местами заморозки. Дневные температуры составлят от 13 до 17 °C.
В среду будет облачно или пасмурно, возможен дождь. Утренняя температура от 11 до 7°C, дневная от 12 до 16 °C.
В четверг будет облачно или пасмурно, пройдут дожди. Утренняя температура от 10 до 6°C, днем будет 10 до 14 градусов тепла.
В пятницу будет облачно, ожидаются дожди. Утренняя температура от 9 до 5°C. Днем будет от 10 до 14 °C.
Погода должна улучшиться в выходные, а точнее в воскресенье. В субботу по-прежнему будет пасмурно, местами пройдут дожди. Утренняя температура составит от 9 до 5°C, дневная — от 11 до 15 °C. В воскресенье ожидается переменная облачность. Утренняя температура 8-4°C. Дневная температура от 14 до 18 °C.
В понедельник днем облачность усилится с запада, а ближе к вечеру будет пасмурно, местами пойдет дождь. Дневные температуры будут лишь немного выше воскресных — от 12 до 16°C, но все равно останутся ниже среднего.
Во вторник будет переменная облачность, днем в Чехии будет пасмурно, местами ливни или дожди. Температура утром от 8 до 4°С, на востоке до 1°С, местами заморозки. Дневные температуры составлят от 13 до 17 °C.
В среду будет облачно или пасмурно, возможен дождь. Утренняя температура от 11 до 7°C, дневная от 12 до 16 °C.
В четверг будет облачно или пасмурно, пройдут дожди. Утренняя температура от 10 до 6°C, днем будет 10 до 14 градусов тепла.
В пятницу будет облачно, ожидаются дожди. Утренняя температура от 9 до 5°C. Днем будет от 10 до 14 °C.
Погода должна улучшиться в выходные, а точнее в воскресенье. В субботу по-прежнему будет пасмурно, местами пройдут дожди. Утренняя температура составит от 9 до 5°C, дневная — от 11 до 15 °C. В воскресенье ожидается переменная облачность. Утренняя температура 8-4°C. Дневная температура от 14 до 18 °C.
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