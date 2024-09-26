BBC: Чехи работали как рабы в британском «Макдоналдсе»

Жертвами становились люди из уязвимых слоев населения. Большинство из них были бездомными или наркоманами. Они работали либо в ресторанах быстрого питания, либо на фабрике, поставлявшей выпечку в супермаркеты Asda, Co-op, Marks & Spencer, Sainsbury’s, Tesco и Waitrose. Хотя они зарабатывали не меньше установленной законом минимальной зарплаты, банда конфисковывала ее почти полностью. Четыре человека получали зарплату на один счет. Они жили на несколько фунтов в день в стесненных условиях в протекающем сарае и неотапливаемом трейлере. Полиция установила, что их работа финансировала роскошные автомобили, золотые украшения и недвижимость шайки в Чехии.



Жертвы работали в филиале McDonald’s в Кэкстоне, Кембриджшир. Другие работали в компании по производству хлеба питта, которая имела заводы в Ходдесдоне (Хертфордшир) и Тоттенхэме (северный Лондон) и выпускала продукцию под собственной маркой супермаркетов.



Эксплуатируемым людям удалось спастись и бежать домой. Но банда выследила их и вывезла обратно в Британию. Их мучения закончились в октябре 2019 года, когда они обратились в полицию Чешской Республики, которая впоследствии рассказала о них своим британским коллегам.



С BBC поговорил и Павел, отказавшийся от права на анонимность. Он сообщил журналистам, что был бездомным в Чехии, когда в 2016 году к нему обратилась банда. По его словам, его заманили ложным обещанием хорошо оплачиваемой работы в Великобритании, где чехи в то время могли работать легально. Но, по его словам, опыт, который он вынес оттуда, оставил неизгладимые шрамы.



«Ущерб, нанесенный моему психическому здоровью, невозможно восстановить, он останется со мной навсегда», — говорит мужчина, добавляя, что его эксплуататоры давали ему всего несколько фунтов в день наличными, хотя он работал по 70 часов в неделю в одном из отделений «Макдоналдса».



Банда конфисковала паспорта всех своих жертв и контролировала их с помощью насилия и страха, установила полиция. Фирмы, участвовавшие в преступлении, годами игнорировали предупреждения о том, что в них работают современные рабы, пишет BBC, изучив юридические документы, полученные в ходе судебного процесса над бандой, и интервью с тремя жертвами.



Британское подразделение McDonald’s заявило, что усовершенствовало системы для выявления «потенциальных рисков». Британский консорциум розничной торговли заявил, что его члены извлекут уроки из этого дела.