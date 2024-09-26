BBC: Чехи работали как рабы в британском «Макдоналдсе»
30 сентября 2024
15:00
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Чехи выступали в роли современных рабов в британском филиале американской сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и на хлебозаводе. Об этом сообщает новостной сервер BBC. Согласно результатам исследования, банда эксплуатировала 16 человек из Чехии на протяжении более чем четырех лет. Задействованные компании долгое время игнорировали предупреждающие признаки.
Жертвами становились люди из уязвимых слоев населения. Большинство из них были бездомными или наркоманами. Они работали либо в ресторанах быстрого питания, либо на фабрике, поставлявшей выпечку в супермаркеты Asda, Co-op, Marks & Spencer, Sainsbury’s, Tesco и Waitrose. Хотя они зарабатывали не меньше установленной законом минимальной зарплаты, банда конфисковывала ее почти полностью. Четыре человека получали зарплату на один счет. Они жили на несколько фунтов в день в стесненных условиях в протекающем сарае и неотапливаемом трейлере. Полиция установила, что их работа финансировала роскошные автомобили, золотые украшения и недвижимость шайки в Чехии.
Жертвы работали в филиале McDonald’s в Кэкстоне, Кембриджшир. Другие работали в компании по производству хлеба питта, которая имела заводы в Ходдесдоне (Хертфордшир) и Тоттенхэме (северный Лондон) и выпускала продукцию под собственной маркой супермаркетов.
Эксплуатируемым людям удалось спастись и бежать домой. Но банда выследила их и вывезла обратно в Британию. Их мучения закончились в октябре 2019 года, когда они обратились в полицию Чешской Республики, которая впоследствии рассказала о них своим британским коллегам.
С BBC поговорил и Павел, отказавшийся от права на анонимность. Он сообщил журналистам, что был бездомным в Чехии, когда в 2016 году к нему обратилась банда. По его словам, его заманили ложным обещанием хорошо оплачиваемой работы в Великобритании, где чехи в то время могли работать легально. Но, по его словам, опыт, который он вынес оттуда, оставил неизгладимые шрамы.
«Ущерб, нанесенный моему психическому здоровью, невозможно восстановить, он останется со мной навсегда», — говорит мужчина, добавляя, что его эксплуататоры давали ему всего несколько фунтов в день наличными, хотя он работал по 70 часов в неделю в одном из отделений «Макдоналдса».
Банда конфисковала паспорта всех своих жертв и контролировала их с помощью насилия и страха, установила полиция. Фирмы, участвовавшие в преступлении, годами игнорировали предупреждения о том, что в них работают современные рабы, пишет BBC, изучив юридические документы, полученные в ходе судебного процесса над бандой, и интервью с тремя жертвами.
Британское подразделение McDonald’s заявило, что усовершенствовало системы для выявления «потенциальных рисков». Британский консорциум розничной торговли заявил, что его члены извлекут уроки из этого дела.
Жертвы работали в филиале McDonald’s в Кэкстоне, Кембриджшир. Другие работали в компании по производству хлеба питта, которая имела заводы в Ходдесдоне (Хертфордшир) и Тоттенхэме (северный Лондон) и выпускала продукцию под собственной маркой супермаркетов.
Эксплуатируемым людям удалось спастись и бежать домой. Но банда выследила их и вывезла обратно в Британию. Их мучения закончились в октябре 2019 года, когда они обратились в полицию Чешской Республики, которая впоследствии рассказала о них своим британским коллегам.
С BBC поговорил и Павел, отказавшийся от права на анонимность. Он сообщил журналистам, что был бездомным в Чехии, когда в 2016 году к нему обратилась банда. По его словам, его заманили ложным обещанием хорошо оплачиваемой работы в Великобритании, где чехи в то время могли работать легально. Но, по его словам, опыт, который он вынес оттуда, оставил неизгладимые шрамы.
«Ущерб, нанесенный моему психическому здоровью, невозможно восстановить, он останется со мной навсегда», — говорит мужчина, добавляя, что его эксплуататоры давали ему всего несколько фунтов в день наличными, хотя он работал по 70 часов в неделю в одном из отделений «Макдоналдса».
Банда конфисковала паспорта всех своих жертв и контролировала их с помощью насилия и страха, установила полиция. Фирмы, участвовавшие в преступлении, годами игнорировали предупреждения о том, что в них работают современные рабы, пишет BBC, изучив юридические документы, полученные в ходе судебного процесса над бандой, и интервью с тремя жертвами.
Британское подразделение McDonald’s заявило, что усовершенствовало системы для выявления «потенциальных рисков». Британский консорциум розничной торговли заявил, что его члены извлекут уроки из этого дела.
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