Отопительный сезон в Чехии будет дешевле, чем в прошлом году

Из-за холодной погоды тепловые станции в Чехии начали отопительный сезон в середине сентября, на месяц раньше, чем в прошлом году.



По данным XTB, большинство жителей Чехии отапливаются газом — около трети домохозяйств. Примерно такая же доля домохозяйств подключена к централизованному отоплению от центральных тепловых станций. В них для отопления используется в основном газ или уголь. Примерно десятая часть потребителей отапливается дровами и еще одна десятая — электричеством. Остальные домохозяйства используют уголь или альтернативные источники отопления, такие как тепловые насосы и другие.



Согласно анализу, большинство потребителей будут платить немного меньше за отопление, на которое приходится наибольшая доля потребления энергии, по сравнению с прошлым годом. Больше всего по сравнению с прошлым годом упали цены на древесину. По расчетам аналитиков XTB, снижение цен примерно на одну пятую часть должно сэкономить среднему домохозяйству площадью 81 кв. метр при среднем потреблении около 2 500 крон за отопительный сезон. Цена на бурый уголь также упала на 19% по сравнению с прошлым годом, что означает ежегодную экономию около 2 900 крон для домохозяйства такого же размера.



«В случае с электричеством и газом ситуация не так проста. Хотя цены на электроэнергию и газ на энергетической бирже упали на 33 и 28% соответственно, повышение регулируемого компонента для бытовой электроэнергии на 65,7% и для газа на 38,8% значительно замедлило снижение цен для конечных потребителей», — говорит главный аналитик XTB Йиржи Тылечек. «Те, кто хочет получить самое дешевое отопление, в долгосрочной перспективе выбирают дрова. Однако эксплуатация твердотопливного котла и заготовка дров — дело трудоемкое, поэтому это не идеальный вид отопления», — сказал аналитик. Он добавил, что все зависит от эффективности котлов и использования энергии, о которой идет речь.



Данные сервера Srovnejdrevo.cz, который отслеживает цены поставщиков и посредничает в продаже древесины, показывают, что средняя цена одного погонного метра кусков древесины (prms) в настоящее время составляет 1 467 чешских крон, включая доставку. В сентябре прошлого года цена составляла 1 845 крон, а самая высокая цена была в сентябре 2022 года — 2 580 крон за метр. «Несмотря на приближение отопительного сезона, ожидать роста цен на дрова не приходится. Этот год был не очень удачным для лесозаготовителей, поэтому они пытаются сохранить его, предлагая скидки или различные акции, даже за счет собственной маржи», — заявил Адам Боровский от имени сервера.



По мнению аналитиков, цены на электричество и газ не должны значительно вырасти в наступающем году. Однако решающее значение будет иметь ход зимы. Важным будет и дальнейшее развитие регулируемой составляющей, определяемой государством. Можно ожидать дальнейшего роста. Аналитики также отметили, что значительную экономию можно получить, выбрав правильного поставщика.