Украинская и чешская полиция задержала группу телефонных мошенников

Для раскрытия и документирования всей незаконной операции была создана международная группа следователей. Она установила, что мошенническая схема была организована в прошлом году гражданином Украины, который привлек в качестве сообщников жителей нескольких украинских регионов, а также иностранцев, владеющих чешским и другими языками, которые обращались к потенциальным жертвам через колл-центр.



Они выдавали себя за сотрудников банка, говорили жертвам, что их банковские счета взломаны, и предлагали временно перевести деньги на «более безопасные счета» или купить криптовалюты по выгодному курсу. Чтобы создать впечатление, что они звонят из службы поддержки банка, они использовали технологию, позволяющую изменять идентификацию звонящего.



Совместная следственная группа установила, что объем всей мошеннической операции превысил 30 миллионов чешских крон и затронул более 100 граждан Чехии.



В результате расследования полиция арестовала трех иностранцев, которые ранее были объявлены Чешской Республикой в розыск по списку Интерпола. В ходе обысков в Кировоградской, Днепропетровской и Киевской областях были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, электронные носители информации, банковские карты и другие улики, в том числе 68 000 долларов США (около 1,5 млн чешских крон) наличными. В настоящее время расследование продолжается, и обвинения по этому делу пока никому не предъявлены.



Трое задержанных иностранцев, совершивших преступления на территории Украины, были экстрадированы в Чехию по запросу чешских властей, добавляет Укринформ.