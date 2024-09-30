Правительство Чехии одобрило поправку, которая вводит, в том числе, правила работы школьных психологов

По его словам, поправка также закрепляет систему финансирования регионального образования, при которой система дает всем школам одинаковую сумму денег, независимо от того, насколько сложна и хороша их работа. Это предложение дает возможность направлять больше денег, например, школам, которые ориентированы на социально незащищенных детей или систематически работают с одаренными детьми, сказал Бек.



«Мы вносим в закон возможность регулирования государством темпов роста кадров в региональном образовании», — сказал Бек. Например, если количество детей в школе не увеличится, она не сможет нанять больше учителей в данном году. По мнению Бека, у государства должен быть инструмент, позволяющий регулировать рост, например, количества учителей в случае неблагоприятных экономических обстоятельств. Согласно предложению, правительство могло бы при необходимости установить в данной школе постановлением правительства на календарный год или годы такое же количество учебных часов, финансируемых из государственного бюджета, как и при распределении денег в предыдущем году. Установление лимита может также распространяться на финансирование школьных психологов и специальных педагогов.



По словам Бека, привлечение школьных психологов и специальных педагогов важно для решения проблем, связанных с психическим здоровьем детей или, например, с трудностями в обучении.



Ожидается, что более крупные обычные начальные школы, школы с числом учащихся 180 и более получат деньги на школьного психолога или специального педагога из государственного бюджета. Согласно документам о поправках, максимальное количество финансируемых часов будет установлено постановлением правительства. В основу расчета следует положить среднее количество учеников данной школы за последние три года. Меньшие школы должны иметь возможность продолжать получать деньги на так называемые меры поддержки, которые могут включать школьных психологов и специальных педагогов. Корректировка должна применяться с 2026 года.



По словам Бека, поправка вводит роль сопровождающего учителя, что должно улучшить образование новых учителей. Речь идет об организации финансирования и условий для этой работы. «Теперь практика, которую выполняют студенты-преподаватели, будет иметь очень четкие очертания и будет осуществляться стандартным преподавателем, который достаточно подготовлен и опытен для этого, а также будет получать за это соответствующую компенсацию», — сказал Бек. Это признала организация Teacher Live. По ее словам, это мера, по которой в школах есть консенсус. По ее словам, изменения последовали за закреплением должности сопровождающего учителя в утвержденной поправке к Закону о педагогических работниках с июня 2023 года.



Проект поправки также включал вариант решения правительства о введении должности социального педагога как педагогического работника. Правительство одобрило поправку, не введя эту должность, сообщила ČTK пресс-секретарь Министерства образования Тереза ​​Фойтова. «В этой одобренной поправке нет социальных педагогов», — сказала она.