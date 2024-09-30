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В Чехии планируют увеличить размер пособия по безработице

Новости 420on
3 октября 2024
11:30
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Максимальный размер пособия по безработице, вероятно, увеличится. В настоящее время размер пособия составляет максимум 58 процентов от средней заработной платы за первые три квартала предыдущего года, с учетом переподготовки — до 65 процентов. Эту сумму планируется повысить до 80 процентов. И возрастные ограничения, по которым определяется срок, в течение которого люди имеют право на содержание, тоже будут изменены.
Это часть изменений, запланированных министром труда и социальных дел Марианом Юречкой (KDU-ČSL).

«Мы хотели бы добиться кардинального увеличения максимально возможного размера поддержки», — подтвердил министр.

В настоящее время безработные могут получить максимум 24 608 крон, а если они решат пройти курс переподготовки — 27 578 крон. Если бы в данный момент применялись будущие правила, сумму пособия могла бы составить 33 942 кроны.

Изменяется и индивидуальный размер пособия, который зависит от доходов человека и может отличаться от максимально возможного размера. «В первые месяцы он будет больше, чем сейчас, а в последующие месяцы, наоборот, значительно снизится. В то же время станет больше людей, которые какое-то время работали. Этого не может быть для тех, кто хронически возвращается в службу занятости», — сказала Юречка.

Сейчас люди в Чехии могут получить 65 процентов своей предыдущей чистой зарплаты в течение первых двух месяцев, но до установленного максимума. Это 50 процентов на следующие два месяца и 45 процентов на оставшийся период поддержки.

По новым правилам люди в возрасте до 55 лет могли бы получать 80 процентов своего предыдущего дохода в течение первых двух месяцев, 50 процентов в течение следующих двух месяцев и 40 процентов в течение последнего месяца. Для людей старше 55 лет и первый, и второй период продлятся три месяца.

При этом условия должны быть уравнены для людей, которые не получили уведомления, а уволились самостоятельно или по согласованию с работодателем. Сейчас они получают меньшую поддержку, но теперь должны получать такую ​​же, как и все остальные.

Однако не все изменения будут положительными для безработных. В настоящее время люди в возрасте до пятидесяти лет могут получать пособие в течение пяти месяцев, в возрасте до 55 лет — в течение восьми месяцев и сверх этого лимита — в течение одиннадцати месяцев.

«Мы предлагаем скорректировать возрастные ограничения на срок выплаты пособия по безработице. Поддержка продлится пять месяцев для людей до 55 лет, восемь месяцев для людей старше 55 лет и одиннадцать месяцев для людей старше 60 лет», — сказал Юречка.

Кроме того, срок пенсионного страхования, необходимый для получения права на пособие по безработице, будет увеличен с шести до девяти месяцев.

Миллиардные последствия для бюджета

Юречка хочет встряхнуть рынок труда, по его словам, после смены работы доходы людей обычно увеличиваются. «Мы подсчитали, что это изменение обойдется нам примерно в 2,4 миллиарда в год, но оно принесет в госбюджет шесть миллиардов крон в виде более высоких налогов», — добавил он.

Чехия пособия работа безработица правительство
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