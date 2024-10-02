Число людей, зараженных ковидом в Чехии, растет. Эксперты рекомендуют еще одну дозу вакцины

С начала сентября количество случаев заболевания ковидом увеличилось в три раза. По словам иммунолога Вацлава Горейши, пока все под контролем. Эксперты рекомендуют сделать еще одну прививку, особенно представителям групп риска и учителям в школах.



В последний понедельник сентября ежедневный прирост зараженных коронавирусом составил 1 923 человека. Для сравнения: 2 сентября, в первый понедельник сентября, региональные медицинские станции и лаборатории зарегистрировали 603 случая. «Не исключено, что число заболевших еще вырастет, но важно то, сколько будет тяжелых случаев, а пока все выглядит не так уж плохо», — пояснил Горейши.



По данным Министерства здравоохранения, на 3 октября госпитализированы 345 пациентов, 18 находятся в реанимации. «У нас около 13 пациентов, пять-семь из которых находятся в клинике инфекционных заболеваний», — сказал Павел Жара, пресс-секретарь Университетской больницы Брно.



В университетской клинике Праги находятся семь пациентов с ковидом. Большинство из них — пожилые люди, как и в Брно. По словам пресс-секретаря Марии Гёржманковой, большинство случаев, как и в случае с другими респираторными заболеваниями, увеличилось с наступлением осенней погоды.



По словам Горейши, ситуация такая же, как при обычной эпидемии гриппа, и поэтому не является чрезвычайной. «Я, конечно, не ожидаю, что это будет что-то похожее на начало пандемии, потому что сейчас вирус движется в совершенно другой популяции, чем тогда», — сказал он.



По его словам, практически каждый человек так или иначе контактировал с вирусом, многие также прошли вакцинацию, что делает население более устойчивым, чем в момент появления коронавируса.



По словам врача общей практики Людмилы Бездичковой, течение и симптомы болезни похожи на симптомы других респираторных заболеваний. «Люди чаще замечают тошноту и, возможно, даже боли в животе, особенно у детей. Затем появляются боли в мышцах и суставах, кашель или насморк, усталость, лихорадка. Отличить это от других респираторных заболеваний, которых тоже немало, не так-то просто», — подчеркнула врач.



Люди проходят обследование гораздо реже



По данным министерства, количество проведенных ПЦР-тестов и тестов на антигены растет, однако люди проходят их гораздо реже, говорит Бездничкова. «Большинство людей даже не задумываются о том, что у них может быть ковид, ведь его нелегко отличить от других респираторных заболеваний, которых тоже немало», — сказала врач.



По словам иммунолога, инфицированных гораздо больше, просто они не попадают в поле зрения. Многие люди переносят болезнь без симптомов или просто не предполагают, что это может быть ковид.



Постоянно обнаруживаются новые мутации коронавируса. По словам Горейши, их даже больше, чем считалось изначально, и они всегда заявляют о себе, будучи более заразными, чем первоначальные.



«В настоящее время пока не доказано, что они более серьезны, чем другие типы, зачастую другие респираторные заболевания гораздо серьезнее», — говорит иммунолог.



Пожилые люди или те, у кого ослаблен иммунитет, по-прежнему остаются в группе риска. «Я бы определенно рекомендовала этим людям получить дополнительную дозу вакцины, это снизит риск заболеть или по крайней мере получить более тяжелое течение», — сказала Бездичкова.



Кроме того, Горейши рекомендует вести себя как при любом респираторном заболевании. «Если у нас заболевание, которое может быть ковидом, мы должны стараться не передавать его и не ходить среди людей, чтобы не заразить их», — призывает он.



Рекомендации по вакцинации поступают из разных инстанций и в основном доводятся до сведения Министерства здравоохранения или Национального института здоровья. В настоящее время в Чешской Республике имеется 274 пункта вакцинации, и, по словам министра здравоохранения Властимила Валека, на этот сезон готово 700 000 доз против ковида-19 и 900 000 доз против гриппа. «В список пунктов вакцинации теперь входят и офисы врачей общей практики, которые делают отдельные прививки незарегистрированным пациентам», — сказал министр.