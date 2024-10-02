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Боб Дилан заблокирует мобильные телефоны своих поклонников на концертах в Праге

Новости 420on
4 октября 2024
10:00
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83-летний американский певец и музыкант Боб Дилан, выпустивший за свою карьеру сорок студийных альбомов, обладатель десяти премий «Грэмми» и с 2016 года являющийся лауреатом Нобелевской премии по литературе, запретил использование мобильных телефонов на своих концертах.
Дилан говорит, что хочет предотвратить несанкционированное распространение записей концерта, а также хочет, чтобы зрители сосредоточились на выступлении, а не на своих мобильных устройствах.

Посетителям его пражских концертов, которые пройдут 4, 5 и 6 октября, придется положить свои телефоны в футляр Yondr, который будет запираться аналогично магнитным биркам в магазинах одежды. Телефоны в чехлах останутся у владельцев, но ими нельзя будет пользоваться. Они будут доступны только после выступления.

Если кому-то во время пребывания в зале срочно нужно будет позвонить, ему придется пойти в специально отведенное место, где футляр откроют и телефоном можно будет воспользоваться. Перед возвращением в зал футляр снова будет заперт.

«Мы надеемся, что таким образом концерт всем понравится больше. Наши глаза откроются немного больше, а чувства станут немного острее, когда мы потеряем технологическую опору, к которой привыкли», — написали в Твиттере организаторы концерта Дилана.

Запрет на использование мобильных телефонов на концертах — новая тенденция последних лет. Многие музыканты утверждают, что делают это, чтобы улучшить впечатления посетителей. Однако очевидно также, что это эффективный способ защиты собственных коммерческих интересов. Если на концертах нельзя будет пользоваться телефонами, в Интернете не появятся некачественные записи выступлений и некачественные фотографии с них.

С момента появления на рынке запирающиеся футляры использовались, например, на концертах Кейт Буш, Джека Уайта, Алисии Киз, Мадонны или комика Дэйва Чаппеля.

Джек Уайт уже говорил в 2018 году, что цель запрета использования телефонов — сохранить контроль над концертом. «Мы думаем, что вам понравится на мгновение оторваться от своих телефонов и ощутить музыку и нашу общую любовь к ней лично. Мы не будем помогать тем, кто хочет публиковать сообщения в социальных сетях. Наш официальный гастрольный фотограф опубликует свои фотографии и видео после шоу», — пояснил он.

Но не у всех есть понимание на такой шаг. Вокалист британской группы Blur Дэймон Албарн заявил в интервью BBC Breakfast в июле этого года: «Если вы начнете что-то запрещать, чем это закончится? Я думаю, тебе просто нужно выйти на сцену и сделать свое дело. Люди не захотят разговаривать по телефону, если вы правильно с ними общаетесь».
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