Кроупа о тайной встрече в Праге: Лукашенко хотел переговорить с США до войны





Что вы узнаете: Леван Гургенидзе был сотрудником Национального центра по борьбе с организованной преступностью, но теперь чешские власти подозревают его в сотрудничестве с российскими спецслужбами и злоупотреблении служебным положением. Что мы знаем об этом деле? И что говорит по этому поводу сам бывший полицейский? Это сложное дело обсуждается в чешском подкасте с репортером-расследователем Янеком Кроупой. В статье мы кратко изложим суть.

В чем криминалисты подозревают своего бывшего коллегу Левана Гургенидзе.

Что мы знаем о пражских встречах, на которых полицейский грузинского происхождения встречался, в частности, с российским олигархом Михаилом Гуцериевым.

И почему Леван Гургенидзе решил публично рассказать о своей истории.



История сотрудничества Левана Гургенидзе и чешских сил безопасности началась около пятнадцати лет назад. В 2009 году грузин еще работал в администрации теперь уже бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, где отвечал за борьбу с организованной преступностью. Но после разногласий с начальством он оставил работу и страну.



Однако благодаря связям в Чехии ему удалось наладить сотрудничество с Национальным центральным управлением по борьбе с организованной преступностью (NCOZ, в то время — Отдел по борьбе с организованной преступностью) и Информационной службой безопасности (BIS). Через несколько лет — после получения гражданства — он в звании капитана поступил на службу в отдел по борьбе с преступностью NCOZ.



В подкасте журналист-расследователь Янек Кроупа рассказывает о том, как Гургенидзе добился успеха в работе. По словам его соратников, с которыми беседовал журналист, именно благодаря его связям были пойманы несколько русскоязычных преступников.



Однако теперь криминалисты подозревают его в злоупотреблении служебным положением, незаконном поиске информации в полицейских базах данных, а также в том, что он действовал в Чехии как российский шпион. Кроме того, во время обыска в его доме полиция обнаружила деньги в сотни тысяч евро в сейфе и другие деньги, спрятанные в стене. Гургенидзе признает, что совершил несанкционированную процедуру наведения справок, и признает, что деньги в сейфе принадлежали ему. Однако он отрицает, что работал на русских.



«Это главная проблема всей этой истории. И с моей точки зрения, именно это — и Гургенидзе об этом говорит — стало причиной, по которой он решил заговорить», — объясняет Кроупа, который поддерживает контакт с полицейским.





В чем обвиняют Левана Гургенидзе:

Злоупотребление служебными полномочиями. Несанкционированный доступ к компьютерной системе и несанкционированное вмешательство в компьютерную систему или носитель информации. Всего три пункта обвинения.





Предполагается, что он разглашал информацию, полученную чешской полицией от Европола. Дело касалось подозрений австрийской полиции в том, что компания Hotel GEO Dachstein на самом деле принадлежит российскому олигарху. Собственнику Гургенидзе сообщил, что им интересуется австрийская полиция.



Для сына своего друга Богдана С. он должен был выяснить, не запрещено ли ему водить машину.

Для своего информатора, Михаила С., он предположительно должен был проверить двух украинцев, которых тот планировал взять на работу в компанию, и выяснить, не являются ли они мошенниками.



Его особенно смущает то, как чешская полиция сообщила о его деле. Во-первых, как свидетельствуют кадры, имеющиеся в распоряжении Янека Кроупы, «настоящее дело» обсуждалось криминалистами на встрече европейских и постсоветских партнеров в Латвии. А во-вторых, на него и других людей, с которыми якобы сотрудничал Гургенидзе, донесли грузинские власти. Их имена затем появились на местном государственном телевидении. Чешская полиция защищала эту процедуру, заявив, что необходимо было проинформировать своих партнеров о подозрениях.



«Это один из тех случаев, когда мы можем достаточно точно описать фактическую часть — кто с кем встречался, что говорил, кто был рядом, где встречались, какова была тема переговоров, но я должен честно сказать, что не понимаю, почему стороны действуют так, как действуют. Я не понимаю ни действий чешских властей, ни действий русских, к сожалению, я не вижу в этом логики», — сказал Кроупа.



Итак, каковы же основные положения этой истории?



Три встречи с российским олигархом

Полиция основывает свои подозрения в отношении Левана Гургенидзе на его контактах с российским банкиром Михаилом Шишхановым, который является племянником российского олигарха Михаила Гуцериева. Считается, что он близок к кругу лиц, окружающих президента России Владимира Путина и, в частности, Александру Лукашенко.



Гургенидзе, выступая в роли представителя чешской гражданской контрразведки, установил контакты с Гуцериевым и Шишкановым и помог организовать три встречи в Праге. О двух из них ранее сообщали Deník N и Respekt.



На первой встрече в конце 2021 года — организованной через контакты Гургенидзе в Украине — двое должны были рассказать ему о том, что Россия готовит военное нападение на Украину. Гуцериев также спросил, можно ли организовать встречу и с представителями США, так как Лукашенко, по слухам, опасается за свою жизнь и мог бы сделать им некое предложение.



По словам бывших коллег, Леван Гургенидзе хорошо послужил чешской полиции. Сейчас его преследует Генеральная инспекция сил безопасности.



Итак, они воссоединились в конце зимы — начале весны 2022 г. Помимо Гургенидзе, Шишханова и Гуцериева, прибыли сотрудник ФБР в Праге и еще один представитель BIS, который должен был играть роль сотрудника ЦРУ. «(Лукашенко через Гуцериева) пришел с предложением, что он хотел бы заключить сделку с американцами: он хотел бы получить от них гарантию, что они защитят его, если его жизнь будет поставлена на карту, и что они позаботятся о его семье. И чтобы взамен он дал им гарантию, что белорусская армия не вторгнется в Украину и не войдет на ее территорию», — говорит Крупа. Кроме того, в качестве гарантии он предложил калийные рудники, которыми владела Беларусь.



Но сделка сорвалась на третьей встрече через несколько месяцев.





Подробнее о деле Левана Гургенидзе.



Однако Гургенидзе продолжал поддерживать контакты и с теми, и с другими. Например, российский банкир приносил чешскому полицейскому грузинского происхождения 1500 страниц с подробным описанием российского самоуправления или информацию о том, как Россия обходила санкции и продавала нефть через Саудовскую Аравию.



«Однако информация шла не только в одностороннем порядке», — говорит Кроупа, возвращаясь к обвинениям, которые чешская полиция недавно предъявила Левану Гургенидзе. Из них следует, что чешский полицейский проверил несколько человек в полицейской системе для Шишканова.