На Европу надвигается ураган «Кирк»

Кирк достигнет европейских берегов в виде тропического шторма в среду. Точное место поражения пока неясно, сообщает сайт Focus. «Первоначально предполагалось, что он обрушится на центральную Европу, но сейчас модели предполагают, что удар придется на Францию, в районе устья реки Луары. Ожидается, что Кирк также будет бушевать в Германии», — сказала метеоролог Дагмар Хонсова.



По ее словам, остатки урагана «Кирк» в Чехии обеспечат дожди во второй половине следующей недели, а ветер будет порывами около 55 км/ч.



А вот в Германии штормовая погода не заставит себя ждать. Побережью Европы угрожают чрезвычайно сильные дожди, которые могут достигать 300 мм, сильные ветры и даже торнадо. Интенсивные дожди могут распространиться и вглубь страны.



Ожидается, что центр урагана «Кирк» пройдет по северной Франции, странам Бенилюкса, северной Германии и Дании. Шторм будет особенно сильным в южной части эпицентра. Метрологи предупреждают, что в среду и четверг на следующей неделе особенно сильный шторм может обрушиться на Германию. Точный путь и сила шторма еще могут измениться.



Британские метеорологи ожидают, что край шторма принесет на острова ветер, дождь и мороз в дополнение к снегу, сообщает SkyNews.



С повышением температуры воды увеличивается энергия для образования ураганов и продолжительность их существования. На погоду в Европе особенно влияют тропические штормы, которые движутся на север из Карибского моря вдоль побережья США и, ослабевая, превращаются в низкое давление над Северной Атлантикой.



«Так что на погоду в нашей стране могут влиять так называемые экс-ураганы. Если они пройдут над Центральной Европой в виде низкого давления, то принесут дождливую и ветреную погоду. Если же ураган задерживается над северо-западной или западной Европой, то более теплый воздух обычно перемещается мимо него в центральную Европу», — говорит Хонсова.