Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

На Европу надвигается ураган «Кирк»

Новости и статьи
7 октября 2024
19:30
1892
Ураган «Кирк» движется к Европе. В понедельник он бушует над Азорскими островами, но затем снова наберет силу и двинется к европейскому побережью, говорят немецкие метеорологи. Чехию экстремальная погода не должна затронуть.
Кирк достигнет европейских берегов в виде тропического шторма в среду. Точное место поражения пока неясно, сообщает сайт Focus. «Первоначально предполагалось, что он обрушится на центральную Европу, но сейчас модели предполагают, что удар придется на Францию, в районе устья реки Луары. Ожидается, что Кирк также будет бушевать в Германии», — сказала метеоролог Дагмар Хонсова.

По ее словам, остатки урагана «Кирк» в Чехии обеспечат дожди во второй половине следующей недели, а ветер будет порывами около 55 км/ч.

А вот в Германии штормовая погода не заставит себя ждать. Побережью Европы угрожают чрезвычайно сильные дожди, которые могут достигать 300 мм, сильные ветры и даже торнадо. Интенсивные дожди могут распространиться и вглубь страны.

Ожидается, что центр урагана «Кирк» пройдет по северной Франции, странам Бенилюкса, северной Германии и Дании. Шторм будет особенно сильным в южной части эпицентра. Метрологи предупреждают, что в среду и четверг на следующей неделе особенно сильный шторм может обрушиться на Германию. Точный путь и сила шторма еще могут измениться.

Британские метеорологи ожидают, что край шторма принесет на острова ветер, дождь и мороз в дополнение к снегу, сообщает SkyNews.

С повышением температуры воды увеличивается энергия для образования ураганов и продолжительность их существования. На погоду в Европе особенно влияют тропические штормы, которые движутся на север из Карибского моря вдоль побережья США и, ослабевая, превращаются в низкое давление над Северной Атлантикой.

«Так что на погоду в нашей стране могут влиять так называемые экс-ураганы. Если они пройдут над Центральной Европой в виде низкого давления, то принесут дождливую и ветреную погоду. Если же ураган задерживается над северо-западной или западной Европой, то более теплый воздух обычно перемещается мимо него в центральную Европу», — говорит Хонсова.
погода Европа
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
376
ЭКОНОМИКА
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
1001
ОБЩЕСТВО
КРОУПА О ТАЙНОЙ ВСТРЕЧЕ В ПРАГЕ: ЛУКАШЕНКО ХОТЕЛ ПЕРЕГОВОРИТЬ С США ДО ВОЙНЫ
08:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
2238
ОБЩЕСТВО
АБСОЛЮТНЫЙ АД. УЧИТЕЛЬНИЦА ОПИСАЛА ТИПИЧНЫЙ ДЕНЬ В НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЕ
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
1496
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ РОТВЕЙЛЕРЫ СБЕЖАЛИ ОТ ХОЗЯИНА И ЗАГРЫЗЛИ НА УЛИЦЕ ДВУХ СОБАК
17:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
1295
ЭКОНОМИКА
НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОКАЖЕТ ЗАВЫШЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
11:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
6439
ОБЩЕСТВО
ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ РАСТЕТ. ОН ПРОСТО ДЕШЕВЛЕ
09:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
2986
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ СЧИТАЮТ СЕГОДНЯШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
2316
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПОЛОВИНА РОССИЯН ХОЧЕТ НЕМЕДЛЕННО ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ
11:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
2021
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: МОШЕННИКИ В УКРАИНЕ ПОМОГАЛИ УКЛОНЯТЬСЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ И БРАЛИ ЗА ЭТО ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ
09:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
3928
ОБЩЕСТВО
ПЕРВАЯ ЛЕДИ В ЧЕХИИ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 95 000 КРОН В МЕСЯЦ
21:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
3417
ПОЛИТИКА
ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА В ПРАГЕ. ОЛИГАРХ ПРИВЕЗ ПОСЛАНИЕ ОТ ЛУКАШЕНКО, УТВЕРЖДАЕТ УЧАСТНИК
19:30
4 ОКТЯБРЯ 2024
1856
ПОЛИТИКА
ФИЦО ХОЧЕТ ВОССТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
16:15
4 ОКТЯБРЯ 2024
1382
ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙЦЕВ БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСПОКОИТ РОСТ ЦЕН И РАСХОДОВ, ВЫЯСНИЛ ЕВРОБАРОМЕТР
15:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
2412
ОБЩЕСТВО
ЕК ТРЕБУЕТ ОТ ЧЕХИИ ОСТАНОВИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ ЦЫГАНСКИХ ДЕТЕЙ
13:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
1254
ОБЩЕСТВО
ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК В ЧЕХИИ ЧИСЛЯТСЯ ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ