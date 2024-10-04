Трое чехов осуждены в Великобритании. Они жили в роскоши за счет рабского труда своих соотечественников

Трое мужчин в возрасте от 38 до 49 лет были пойманы в Британии по наводке чешской полиции, согласно которой банда эксплуатировала людей с 2012 года, пишет сайт Evening Standard.Британская полиция расследует это дело с 2019 года. В мае этого года трое мужчин и одна женщина были осуждены за эксплуатацию 12 человек из Чехии и Словакии. Решение о наказании женщине суд примет позже, дата повторного рассмотрения дела пока не назначена.Жертвами стали как мужчины, так и женщины из уязвимых слоев общества. В основном это были бездомные или наркоманы и почти не говорили по-английски. Они работали то в ресторане быстрого питания, то на фабрике, которая поставляла выпечку в супермаркеты, одну женщину принуждали заниматься проституцией.Хотя они зарабатывали как минимум установленную законом минимальную заработную плату, банда забирала у них почти всю зарплату. Они жили на несколько фунтов в день в тесноте, в дырявом сарае и неотапливаемом фургоне. Полиция установила, что за счет своей работы банда покупала роскошные автомобили, золотые украшения и недвижимость в Чехии.По данным прокуратуры, ОПГ зарабатывала до 400 тысяч фунтов стерлингов (более 12,1 миллиона чешских крон) в год. В ходе сбора доказательств следователи просмотрели более 1500 часов видеозаписей с камер видеонаблюдения.Уже был суд над двумя другими членами той же банды, когда один мужчина был приговорен к 12 годам, а его партнер — к десяти годам лишения свободы, пишет Daily Mail.