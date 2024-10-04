Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Трое чехов осуждены в Великобритании. Они жили в роскоши за счет рабского труда своих соотечественников

Новости 420on
8 октября 2024
09:00
364
Трое чехов, которые на протяжении нескольких лет эксплуатировали своих соотечественников и принуждали их выполнять рабский труд в Британии, проведут в общей сложности 26 лет в британской тюрьме. В пятницу суд приговорил трех членов банды к 13, девяти и четырем годам тюремного заключения.
Трое мужчин в возрасте от 38 до 49 лет были пойманы в Британии по наводке чешской полиции, согласно которой банда эксплуатировала людей с 2012 года, пишет сайт Evening Standard.

Британская полиция расследует это дело с 2019 года. В мае этого года трое мужчин и одна женщина были осуждены за эксплуатацию 12 человек из Чехии и Словакии. Решение о наказании женщине суд примет позже, дата повторного рассмотрения дела пока не назначена.

Жертвами стали как мужчины, так и женщины из уязвимых слоев общества. В основном это были бездомные или наркоманы и почти не говорили по-английски. Они работали то в ресторане быстрого питания, то на фабрике, которая поставляла выпечку в супермаркеты, одну женщину принуждали заниматься проституцией.


Хотя они зарабатывали как минимум установленную законом минимальную заработную плату, банда забирала у них почти всю зарплату. Они жили на несколько фунтов в день в тесноте, в дырявом сарае и неотапливаемом фургоне. Полиция установила, что за счет своей работы банда покупала роскошные автомобили, золотые украшения и недвижимость в Чехии.

По данным прокуратуры, ОПГ зарабатывала до 400 тысяч фунтов стерлингов (более 12,1 миллиона чешских крон) в год. В ходе сбора доказательств следователи просмотрели более 1500 часов видеозаписей с камер видеонаблюдения.

Уже был суд над двумя другими членами той же банды, когда один мужчина был приговорен к 12 годам, а его партнер — к десяти годам лишения свободы, пишет Daily Mail.
Чехия Великобритания преступность суды работа деньги
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
8 ОКТЯБРЯ 2024
336
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: ДОЛЯ ЧЕХОВ, КОТОРЫЕ ОТКЛАДЫВАЮТ БОЛЕЕ 5 000 КРОН В МЕСЯЦ, ВЫРОСЛА ДО 27%
21:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
990
ЭКОНОМИКА
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТ СЕМЕЙНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ
19:30
7 ОКТЯБРЯ 2024
4045
ОБЩЕСТВО
НА ЕВРОПУ НАДВИГАЕТСЯ УРАГАН «КИРК»
15:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
1373
ОБЩЕСТВО
КРОУПА О ТАЙНОЙ ВСТРЕЧЕ В ПРАГЕ: ЛУКАШЕНКО ХОТЕЛ ПЕРЕГОВОРИТЬ С США ДО ВОЙНЫ
08:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
2618
ОБЩЕСТВО
АБСОЛЮТНЫЙ АД. УЧИТЕЛЬНИЦА ОПИСАЛА ТИПИЧНЫЙ ДЕНЬ В НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЕ
18:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
1610
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ РОТВЕЙЛЕРЫ СБЕЖАЛИ ОТ ХОЗЯИНА И ЗАГРЫЗЛИ НА УЛИЦЕ ДВУХ СОБАК
17:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
1417
ЭКОНОМИКА
НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОКАЖЕТ ЗАВЫШЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
11:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
6978
ОБЩЕСТВО
ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ РАСТЕТ. ОН ПРОСТО ДЕШЕВЛЕ
09:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
3620
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ СЧИТАЮТ СЕГОДНЯШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
2402
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПОЛОВИНА РОССИЯН ХОЧЕТ НЕМЕДЛЕННО ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ В УКРАИНЕ
11:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
2090
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: МОШЕННИКИ В УКРАИНЕ ПОМОГАЛИ УКЛОНЯТЬСЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ И БРАЛИ ЗА ЭТО ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ
09:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
4021
ОБЩЕСТВО
ПЕРВАЯ ЛЕДИ В ЧЕХИИ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 95 000 КРОН В МЕСЯЦ
21:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
3503
ПОЛИТИКА
ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА В ПРАГЕ. ОЛИГАРХ ПРИВЕЗ ПОСЛАНИЕ ОТ ЛУКАШЕНКО, УТВЕРЖДАЕТ УЧАСТНИК
19:30
4 ОКТЯБРЯ 2024
1909
ПОЛИТИКА
ФИЦО ХОЧЕТ ВОССТАНОВИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ
16:15
4 ОКТЯБРЯ 2024
1428
ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙЦЕВ БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСПОКОИТ РОСТ ЦЕН И РАСХОДОВ, ВЫЯСНИЛ ЕВРОБАРОМЕТР