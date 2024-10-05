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В Праге закроют на 10 месяцев станцию метро «Флора»

Новости 420on
8 октября 2024
14:00
246
На станции метро «Флора» (линия А) установят новые эскалаторы или безбарьерный лифт. Само здание станции также будет реконструировано. Затраты предварительно оцениваются в 1,16 миллиарда крон без НДС. На период ремонта станция будет закрыта на 10 месяцев.
Это следует из документа, опубликованного в «Вестнике государственных закупок». Транспортная компания Праги теперь будет искать подрядчика строительства.

За последние годы компания полностью отремонтировала станцию ​​метро Jiřího z Poděbrady, где в этом году также ввела в эксплуатацию новый лифт для инвалидов-колясочников или родителей с колясками. У станции «Флора» только один выход, поэтому на время реконструкции она будет закрыта около десяти месяцев, говорится в заявлении Транспортного предприятия Праги. Точная дата пока не установлена.

Предметом объявленного госконтракта является модернизация эскалаторов и оживление самой станции, среди прочего будет отремонтирована электропроводка и оборудование, освещение. 

Победитель тендера составит проект ремонта, проведет геодезическое обследование фактического состояния здания, а также займется оформлением необходимых разрешений и получением согласований. Затем он будет отвечать за тестовый запуск.
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