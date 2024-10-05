В Праге закроют на 10 месяцев станцию метро «Флора»

Это следует из документа, опубликованного в «Вестнике государственных закупок». Транспортная компания Праги теперь будет искать подрядчика строительства.





За последние годы компания полностью отремонтировала станцию ​​метро Jiřího z Poděbrady, где в этом году также ввела в эксплуатацию новый лифт для инвалидов-колясочников или родителей с колясками. У станции «Флора» только один выход, поэтому на время реконструкции она будет закрыта около десяти месяцев, говорится в заявлении Транспортного предприятия Праги. Точная дата пока не установлена.





Предметом объявленного госконтракта является модернизация эскалаторов и оживление самой станции, среди прочего будет отремонтирована электропроводка и оборудование, освещение.





Победитель тендера составит проект ремонта, проведет геодезическое обследование фактического состояния здания, а также займется оформлением необходимых разрешений и получением согласований. Затем он будет отвечать за тестовый запуск.