Один из крупнейших распространителей детской порнографии в мире. Полиция Праги поймала чеха, находящегося в международном розыске

«Он был пожилым гражданином Чехии, который также получил в прошлом американское гражданство и уже в 80-х годах американские СМИ называли его „электронным гением“. Американское ФБР фиксировало информацию об этом человеке и его деятельности почти десять лет. Однако личность этого человека была раскрыта только в результате международной операции, координируемой Европолом», — заявила пресс-секретарь пражской полиции Кристина Зелинкова.





Таким образом, удалось задержать мужчину и в то же время получить доступ к сети и изначально защищенным данным. Мужчина занимался гомосексуальной детской порнографией и входил в тройку крупнейших ее распространителей в мире.





«В основном он сосредоточился на распространении материалов, созданных другими людьми, а также давал другим советы о том, как подвергать несовершеннолетних мальчиков сексуальному насилию или как эффективно распространять детскую порнографию в даркнете», — сказала пресс-секретарь.





Данные, которые удалось получить полиции, имеют объем в несколько терабайт.





Мужчине грозит до восьми лет тюремного заключения за преступление, связанное с производством детской порнографии и торговлей ею, а также за злоупотребление в отношении ребенка для производства порнографии.





Что касается самого задержания, Зелинкова заявила, что оно произошло в Праге, где появились улики относительно его местонахождения. В полиции не уточнили, в какой именно части мегаполиса следователи нашли мужчину.





Пресс-секретарь не стала комментировать далее упомянутую информацию американских СМИ из прошлого о подозреваемом чехе. По ее словам, это выводы следователей по уголовным делам, которые, однако, не хотят ссылаться на конкретные источники, из которых они почерпнули такие выводы, в связи с продолжающимся расследованием.