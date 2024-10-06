Один из крупнейших распространителей детской порнографии в мире. Полиция Праги поймала чеха, находящегося в международном розыске
8 октября 2024
22:00
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Во вторник пражская полиция объявила об аресте пожилого чеха, который, по их словам, входил в число крупнейших в мире распространителей детской порнографии. Американское ФБР следило за его деятельностью почти десять лет. Преступную деятельность мужчина совершил в так называемом даркнете, то есть скрытой части Интернета.
«Он был пожилым гражданином Чехии, который также получил в прошлом американское гражданство и уже в 80-х годах американские СМИ называли его „электронным гением“. Американское ФБР фиксировало информацию об этом человеке и его деятельности почти десять лет. Однако личность этого человека была раскрыта только в результате международной операции, координируемой Европолом», — заявила пресс-секретарь пражской полиции Кристина Зелинкова.
Таким образом, удалось задержать мужчину и в то же время получить доступ к сети и изначально защищенным данным. Мужчина занимался гомосексуальной детской порнографией и входил в тройку крупнейших ее распространителей в мире.
«В основном он сосредоточился на распространении материалов, созданных другими людьми, а также давал другим советы о том, как подвергать несовершеннолетних мальчиков сексуальному насилию или как эффективно распространять детскую порнографию в даркнете», — сказала пресс-секретарь.
Данные, которые удалось получить полиции, имеют объем в несколько терабайт.
Мужчине грозит до восьми лет тюремного заключения за преступление, связанное с производством детской порнографии и торговлей ею, а также за злоупотребление в отношении ребенка для производства порнографии.
Что касается самого задержания, Зелинкова заявила, что оно произошло в Праге, где появились улики относительно его местонахождения. В полиции не уточнили, в какой именно части мегаполиса следователи нашли мужчину.
Пресс-секретарь не стала комментировать далее упомянутую информацию американских СМИ из прошлого о подозреваемом чехе. По ее словам, это выводы следователей по уголовным делам, которые, однако, не хотят ссылаться на конкретные источники, из которых они почерпнули такие выводы, в связи с продолжающимся расследованием.
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