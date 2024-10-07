Почти 20 000 чехов живут в общежитиях, среди них даже маленькие дети

Уязвимые дети до 18 лет и пожилые люди составляют более четверти людей, которые чаще всего постоянно проживают в одной комнате, непригодной для длительного проживания. Проблема в основном касается Среднечешского края.





Всего в Чехии обосновались 19,6 тыс. человек не в квартирах и домах, а в общежитиях, предназначенных для временных работников и для кратковременного пребывания. Новые данные являются частью нового доклада, подготовленного Инициативой по жилищному строительству совместно с Остравским университетом. При этом он основан на майском количестве получателей пособий по материальной нужде в качестве дополнительной оплаты за жилье и проживание в общежитиях. Данные добавляются на основе общей статистики.





«Не все люди, проживающие в общежитиях, получают доплату. Поэтому это оценка, но точная, потому что она тоже основана на большой переписи населения, благодаря которой мы знаем, сколько человек в общежитиях получают пособие», — объясняет автор отчета Ян Клусачек. Другие могут получать пенсию по инвалидности или работать и не испытывают материальной нужды.





Данные также показывают, что уязвимые люди в общежитиях, как правило, живут там более длительный период времени. Если в среднем 8 из 10 человек живут в своем нынешнем общежитии более года, то для детей эта доля возрастает до 90 процентов и даже до 93 процентов для пожилых людей.





Согласно отчету, временное жилье для рабочих стало заменой стандартного жилья для некоторых семей с детьми или пожилых людей, потерявших жилье.





В целом, наибольшее количество людей в общежитиях проживает в Среднечешском крае, который также является самым густонаселенным регионом с населением 1 455 940 человек. Точно так же большинство детей и пожилых людей живут в общежитиях вокруг Праги.





«Это неудивительно, если учесть, что в ряде городов Среднечешского края, например, в Кладно, Пршибраме, Колине и других, в последние 20 лет наблюдается развитие бизнеса с бедностью, который принимает форму предоставление долгосрочного жилья людям, лишенным обычного жилья», — говорится в докладе.





Однако более пристальный взгляд на данные выявляет и другие, не столь очевидные факты. По оценкам, в общежитиях Либерецкого края проживают 800 человек, но доля пожилых людей и детей самая высокая: 40 процентов.





Аналогичным образом выделяется и количество постоянно проживающих в общежитиях Карловарского края в расчете на одного жителя. Если в Среднечешском крае в общежитии постоянно проживают два человека из тысячи, то в Карловарском крае почти пять с половиной.





Длительное проживание в общежитии — это лишь одна из форм так называемого жилищного кризиса. Всего, согласно Отчету об исключении из жилья за 2024 год, в жилье нуждаются 160,9 тыс. человек. Чаще всего 37,5 тысяч человек проживают в переполненной квартире, где на одного человека приходится менее восьми квадратных метров жилой площади.