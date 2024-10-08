Над Европой уже бушует ураган «Кирк»

Согласно прогнозам синоптиков, «Кирк» пройдет широкой полосой от атлантического побережья Аквитании и Гаскони, где ожидается ветер со скоростью до 110 км/ч, вглубь страны. Там ожидаются порывы ветра от 70 км/ч до 90 км/ч, на Луаре и Роне — от 100 км/ч до 110 км/ч, а в Пиренеях — до 150 км/ч.



Ожидается, что вместе с сильными ветрами будут идти проливные дожди. Метеорологи даже говорят о «водяном смерче»: «В некоторых районах может выпасть более 100 мм воды, что эквивалентно среднему количеству осадков за два месяца в районе Парижа». Предупреждения о наводнениях объявлены в 23 департаментах, сообщает газета Le Parisien.



«Существует реальная угроза наводнения», — заявил бывший министр окружающей среды Кристоф Бешу в интервью телеканалу TF1. Земля сильно насыщена водой, а уровень грунтовых вод очень высок.



Остатки урагана «Кирк», как ожидается, обрушатся на Германию в четверг. Центр урагана будет находиться на юго-западе, затем на юге и частично на востоке Германии. «Кирк» принесет с собой не только ветер, но и особенно сильные ливни. «В некоторых случаях мы можем рассчитывать на более чем 100 мм осадков, что, конечно, означает риск наводнений», — говорит метеоролог Доминик Юнг. Оценка основана на данных немецкой погодной модели ICON и модели GFS.



Вечером в четверг на больших высотах могут пройти грозы, которые в некоторых случаях будут сопровождаться штормами. Последний грозит в Шварцвальде, в районе Фельдберга, самой высокой вершины в Баден-Вюртемберге. Порывы ветра могут достигать скорости до 160 км/ч. «Не исключено, что вся сила урагана будет ощущаться здесь», — сказал Юнг.