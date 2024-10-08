Школьника в Чехии подозревают в изнасиловании украинки на 30 лет старше

«Из-за деликатности дела и возраста фигуранта мы не будем раскрывать никаких подробностей», — заявил Михал Шен, представитель полиции Клатовы.



Инцидент произошел в конце августа возле общежития, где проживала женщина. Школьник заметил незнакомку, слонявшуюся по обочине.



«Подруга прибежала ко мне, и сказала, что в лесу женщина, которую, вероятно, кто-то изнасиловал. Она рассказала мне, что видела, как молодой человек тянул ее за руки и тащил на спине в лес», — рассказала один из свидетельниц.



Когда они подругие пришли в лес, женщина сидела на земле и у нее не было одежды. «Она была вся в иголках и грязная. Трусы и носки лежали под ней, обуви тоже не было. Она что-то говорила по-украински, ее было трудно понять, потому что она была пьяна. По тому, как она продолжала показывать на свои гениталии, мы поняли, что ее изнасиловали. Поэтому мы позвонили на линию экстренной помощи», — добавила свидетельница.



По прибытии на место полицейские установили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. На основании описания свидетеля и следов, обнаруженных на месте происшествия, криминальная полиция на следующий день арестовала подозреваемого, а затем возбудила уголовное дело за изнасилование, за которое ему, как несовершеннолетнему, грозит до пяти лет лишения свободы.



Мальчик не отрицает, что у него был секс с женщиной. Но он утверждает, что именно она взяла на себя инициативу.