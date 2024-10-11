Мать недовольного ученика в Чехии ударила учительницу по лицу
14 октября 2024
13:00
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В Злине на прошлой неделе посещение школы матерью одного из учеников закончилось физическим нападением на 59-летнюю учительницу начальных классов. Делом занимается полиция.
«Это было беспрецедентное поведение по отношению к учителю. Мы не помним подобного случая в Злине», — сказал заместитель начальника Злинской муниципальной полиции Павел Яник.
Представители школы позвонили на линию скорой помощи около восьми часов утра. На место немедленно выехал ближайший мотопатруль, а оперативник связался по телефону с директором школы. Она заявила, что родитель совершил физическое нападение на учителя.
«Через несколько минут полицейские обнаружили, что физическое нападение произошло в коридоре школы. 45-летняя женщина на глазах свидетелей ударила по лицу педагога на 14 лет старше», — рассказал Яник, добавив, что женщина вошла в учреждение перед назначенной встречей с директором.
«Встреча в коридоре, как и само физическое нападение, не планировалась заранее. Как позже выяснилось, это не первая конфликтная ситуация между матерью этого ученика и руководством школы, хотя нападение произошло впервые», — отметил Яник.
Инцидент с применением насилия был квалифицирован как преступление против гражданского сосуществования и повлечет за собой административное разбирательство. Если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф в размере до 20 000 крон.
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