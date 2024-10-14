Ученик средней школы в Брно жестоко убил человека. Он признался полиции в содеянном

Людек Блахак, заместитель начальника Главного управления по борьбе с преступностью, сообщил об этом на пресс-конференции. Мужчина признался в совершении преступления.



Преступление произошло в субботу утром, полицию на место происшествия вызвал хозяин квартиры, которого разбудил шум. «Вызванный полицейский патруль вошел в квартиру и обнаружил тело мужчины в луже крови в задней комнате», — сказал Блахак. Жертвой стал тридцатидвухлетний мужчина, проживавший в съемной квартире. Подозреваемый, уроженец региона Ждяр, был наконец арестован полицией в понедельник днем в Велке Мезиржичи.



«Задержанный признался в содеянном. Благодаря его показаниям удалось восстановить картину произошедшего», — сказал Блахак. Мужчины случайно встретились на одном из предприятий Брно и приехали в квартиру на такси. Молодой человек должен был провести ночь с жертвой. Однако утром он напал на жертву с колюще-режущим предметом, что, по словам Блахака, очевидно, стало результатом ссоры.



«Несмотря на попытку защититься, у мужчины не было шансов, и он истек кровью», — рассказал Блахак. Он добавил, что на теле было около 60 ножевых ранений, с такой жестокостью, по его словам, он еще никогда не сталкивался. Преступник был напуган шумом и выпрыгнул из квартиры через окно.



В настоящее время преступник находится на свободе. Ожидается, что городской суд отправит его под стражу. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или исключительный срок за особо тяжкое преступление — убийство с применением жестоких средств.